Οι εξελίξεις γύρω από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είναι ραγδαίες, με τα προβλήματα να μην περιορίζονται μόνο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της «L’ Équipe», ο γαλλικός σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες

Η καθοδική πορεία στο παρκέ συνοδεύεται από έντονη οικονομική αστάθεια, καθώς εδώ και καιρό είναι γνωστό πως οι παίκτες παραμένουν απλήρωτοι, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία στους κόλπους της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας, Φιλίπ Οσέρ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC, αναφέρθηκε εκτενώς στη σοβαρότητα της κατάστασης. Ωστόσο, νέο δημοσίευμα της «L’ Équipe» δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, αποκαλύπτοντας πως το ζήτημα έχει πλέον λάβει και νομική μορφή.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της Μονακό κλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (6/2) να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό, στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης. Όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, το συνολικό χρέος του συλλόγου υπολογίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Πριγκιπάτο ενδέχεται να ζητήσει παράταση χρόνου και πιο ισχυρές οικονομικές εγγυήσεις, προκειμένου να μπορέσει να λάβει αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της ομάδας.