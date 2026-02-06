Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τη Βίρτους το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου (21:15, Novasports Prime, LIVE MatchCenter SPORT24) και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, στις εξέδρες του ΣΕΦ αναρτήθηκαν δύο πανό με τα πρόσωπα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Θύρας 7.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου 1981, σε ένα συγκινητικό κλίμα μνήμης και σεβασμού.

Τα πανό των ερυθρολεύκων: