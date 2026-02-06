Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε κρίση μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη EuroLeague, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της ομάδας του Ισραήλ. Ο σύλλογος, που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Η τελευταία ήττα από τη Βαλένθια έφερε στο προσκήνιο τον Σέρβο γκαρντ Βασίλιε Μίτσιτς. Ο παίκτης, που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NBA, είχε αρνητικό ρόλο σε ένα κομβικό στιγμιότυπο του αγώνα, όταν του «έσπασε τους αστραγάλους» ο Ζεάν Μοντέρο.

Πηγές της ομάδας ανέφεραν στην ιστοσελίδα sport5 του Ισραήλ: «Υπάρχει πρόβλημα με τον Βασίλιε Μίτσιτς. Είναι σίγουρα σπουδαίος παίκτης, αλλά δυσκολεύεται να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν εντάσεις με την ομάδα και οι διαφορές τους έχουν γίνει εμφανείς τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που ίσως επηρεάζει την απόδοσή του».

Νωρίτερα, ο Μίτσιτς είχε ζητήσει να αποχωρήσει λόγω πόνου στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο η ομάδα τον υπέβαλε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία δεν έδειξε προβλήματα. Παρά την απουσία του από την τελευταία προπόνηση, ο Σέρβος αγωνίστηκε για 27 λεπτά στον αγώνα με τη Βαλένθια, σημειώνοντας μόλις επτά πόντους. Στη φετινή σεζόν, ο Μίτσιτς έχει μέσο όρο 11,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.