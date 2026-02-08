Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αφού αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς, παραμένει χωρίς ομάδα, με τον επαναπατρισμό του στην EuroLeague να αποτελεί προτεραιότητα για αρκετές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει υψηλή πρόταση, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί συμφωνία, με αποτέλεσμα να μένουν δύο βασικοί υποψήφιοι: η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε. Λόγω της σχέσης του Χέιζ-Ντέιβις με τον Δημήτρη Ιτούδη, η Χάποελ φαντάζει πιο κοντά, αλλά η τουρκική ομάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε και υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ, δήλωσε ότι η ομάδα διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Αμερικανό. Παράλληλα, τόνισε ότι η προτεραιότητα παραμένει η εσωτερική ισορροπία της ομάδας.

«Ο Νάιτζελ είναι πρώην παίκτης μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις. Η εσωτερική ισορροπία είναι πάντα σημαντική για εμάς», κατέληξε.

