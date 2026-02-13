Ολη μέρα χθες στη Βουλή, προσπαθούσε η πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή να ξεφύγει από τις εντυπώσεις για τους σοβαρούς λόγους που οδήγησαν τη βουλευτή Καραγεωργοπούλου να παραιτηθεί από το κόμμα της και πάνω που νόμιζε ότι τα κατάφερε, έπεσε πάνω στον Αδωνη. Ως εκείνη την ώρα έβριζε ανενόχλητη.

Τι «κηφήνες» αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝουΔου, τι σόου έδωσε για το δυστύχημα στη «Βιολάντα», παρόντων μαθητών που επισκέπτονταν το κοινοβούλιο, τι λάσπη εκτόξευσε κατά της Νίκης Κεραμέως, αλλά έκανε το λάθος να βρίσει τον Αδωνη.

«Ελεεινό υποκείμενο» τον αποκάλεσε, σε μια αποστροφή του λόγου της. Το έμαθε εκείνος εκεί που βρισκόταν και, μια και δυο, καταφθάνει στη Βουλή. Τούρμπο. Του είχε γυρίσει το μάτι. Κι εκεί που η άλλη αλώνιζε ολομόναχη, ξεκίνησε το ροντέο. Το τι έγινε, οποιαδήποτε περιγραφή είναι φτωχή για να το αποδώσει με λεπτομέρειες.

Αρκεί απλώς να αναφέρω ότι δεν την άφησε σε χλωρό κλαρί. Πράγμα εντελώς αφύσικο για την πρόεδρο κ.λπ. κ.λπ. Ζωή, που ξέρουμε όλοι πώς παίζει το παιχνίδι στη Βουλή για τις ανάγκες της επικοινωνιακής της στρατηγικής…

«Κάθε μέρα και μία μήνυση»

Εξ όσων της είπε συγκρατώ μόνο ένα απόσπασμα το οποίο, κατ΄ εμέ, τα συνοψίζει όλα. Και για την ένταση, αλλά και για την οξύτατη πόλωση που επικράτησε: «Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια (…) κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει».

Κατόπιν προανήγγειλε ότι από τη Δευτέρα θα καταθέτει μήνυση εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας μια μια τις λέξεις:

«Με έχετε μπερδέψει με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μία μήνυση».

Καλά θα πάει αυτό (για την πρόεδρο Ζωή…), το βλέπω…

Βαρέλι δίχως πάτο

Η ΠΑΣΚΕ είναι ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40% και το ΠΑΣΟΚ 12%-13%, είπε ο Γιάννης Παναγόπουλος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, την οποία παραχώρησε προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εδωσε διάφορα στοιχεία, από τα οποία ελάχιστοι κατάλαβαν οτιδήποτε, είπε την άποψή του ότι είναι θύμα μιας σκευωρίας, και ως εδώ καλά.

Τα υπόλοιπα τι τα ήθελε; Το αναφέρω, διότι από όσα δήλωσε, καταφανώς υπό το κράτος της οργής, τα Μέσα προέβαλαν τις αναφορές που έκανε για το ΠΑΣΟΚ και τίποτε άλλο. Επρεπε να ψάξεις πολύ για να βρεις τις εξηγήσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, διότι τις είχαν σκεπάσει οι αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και οι έμμεσες αιχμές εις βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Κάποιος δικός του μου έλεγε χθες το απόγευμα ότι «απόρησε» με αυτή την αντιμετώπιση που είχε από τα ΜΜΕ η συνέντευξή του. Κακώς απόρησε, θα σημειώσω. Επρεπε να το περιμένει, ως έξυπνος άνθρωπος που είναι. Δεν μπορεί να μην «έπιασε» το κλίμα των προηγούμενων ημερών.

Τέλος πάντων, βαρέλι δίχως πάτο είναι αυτή η ιστορία. Τώρα, καταλαβαίνει κι ο ίδιος ότι έχει μπροστά του έναν γολγοθά να ανέβει. Μόνος…

(Οταν αποφασίζεις να κόψεις τις γέφυρες, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα…)

Καθυστέρηση με αιτία

Πέρασε και ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, χθες το μεσημέρι, στη σειρά του κύκλου των συναντήσεων που έχει ανοίξει ο Κων. Τασούλας με πρώην πρωθυπουργούς και σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής. Και τώρα, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στην περίφημη συνάντηση που θα έχει με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Ο oποίος έχω την αίσθηση ότι όλο δικαιολογίες βρίσκει για να μην πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ισως γιατί η παλαιά σχέση των δύο ανδρών ενδεχομένως να ξεφύγει από τα τετριμμένα και οδηγηθεί σε δύσκολα μονοπάτια για τον πρόεδρο Αντώνη. Ειδικά, αναφέρω ένα παράδειγμα, αν ο Πρόεδρος του θέσει το αμείλικτο ερώτημα «τι θα κάνεις;» και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να απαντήσει.

Κι επειδή και εκείνος γνωρίζει, ο Σαμαράς εννοώ, ότι η απάντηση στο ερώτημα ενδιαφέρει («καίει», για την ακρίβεια) κυρίως τους «απέναντι» (όπως χαρακτήριζε παλιά ο πρόεδρος Προκόπης τους ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου, επί θητείας του).

Γι’ αυτό βλέπετε αυτή την καθυστέρηση. Υπάρχει λόγος κι αιτία σοβαρή…

Από τα Ζαγοροχώρια στην «Ιθάκη»

Η χθεσινή συνάντηση Τασούλα – Τσίπρα μια χαρά πήγε – δεν υπήρχε και λόγος να πάει άσχημα άλλωστε. Συζήτησαν, πληροφορήθηκα, διάφορα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και μετά το έριξαν στη συζήτηση για την Ηπειρο, με τον πρόεδρο Αλέξη να ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι επισκέφθηκε στις γιορτές τα Ζαγοροχώρια και εντυπωσιάστηκε από τις ομορφιές του τοπίου, διότι αυτός, από Ηπειρο, μόνο Τζουμέρκα γνώριζε, κι αυτά τελευταία τα ανακάλυψε.

Συζήτησαν και για το «παραμύθι» που ο πρόεδρος Αλέξης περιφέρει ανά τη χώρα, κι ο Πρόεδρος Τασούλας τον ενημέρωσε, ως πολυμαθής που είναι, ότι η «Ιθάκη» ως τίτλος δεν μπορεί να περιγράφει τον πόθο του Οδυσσέα να βρει τον τόπο του, γιατί τον βρήκε και έμεινε σε αυτόν. Εσύ πρέπει να αντέγραψες τον τίτλο από το ποίημα του Καβάφη, που περιγράφει το αέναο, το αδιάκοπο ταξίδι, του είπε.

Δεν ξέρω τι έπιασε από όλα αυτά ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης, η ουσία είναι ότι η επίσκεψη πήγε μια χαρά και ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, δώρα (βιβλία φυσικά) και υποσχέσεις για το επανιδείν…

Βενιζελικά πυρά

Εγινε, λέει, μεταξύ τους και μια συζήτηση για την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, με τον Πρόεδρο Τασούλα να τον ενημερώνει ότι σε ανύποπτο χρόνο, ήδη από το 2006, είχε συνυπογράψει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η γνώμη του είναι ότι το έργο της δίωξης πολιτικών προσώπων πρέπει να αποδοθεί στη Δικαιοσύνη ώστε εκείνη να πράττει αναλόγως.

Ελα όμως που, χωρίς να το γνωρίζουν και οι δύο, λίγο νωρίτερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος την είχε πέσει χοντρά στον πρόεδρο Κυριάκο Α’ ακριβώς γι’ αυτό το θέμα – για το περιεχόμενο της πρότασης για την αναθεώρηση του άρθρου 86, την οποία είχαν συνυπογράψει άλλοι οκτώ βουλευτές μαζί τους.

Ιδού τι είπε (στον Σκάι) σχετικά ο Βενιζέλος, που τα έχει πάρει άσχημα με τις επιθέσεις που δέχεται επί του συγκεκριμένου θέματος:

«Θα σας πω και για τον κ. Μητσοτάκη, έκανε μία πρόταση το 2006, που δεν έγινε δεκτή. Από ποιον δεν έγινε δεκτή; Δεν έγινε δεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, διότι το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία αυτή. Πρώτος υπογράφων στις 17 Νοεμβρίου 2006 είναι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος υπογράφων ο τότε βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Γεωργιάδης, τρίτος υπογράφων ο τότε βουλευτής Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Τασούλας. Δείτε τη διάταξη αυτή τι λέει, για την παραγραφή λέει, προτείνουμε την κοινή παραγραφή ή βραχύτερη παραγραφή εάν χρειάζεται, και αυτό θα το κρίνουμε στη συζήτηση. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε προτείνει απολύτως τίποτα, μία γενικολογία, μία ταυτολογία, με αυτούς τους συνυπογράφοντες, τους οποίους αναφέρω»…

Ωχ… ωχ…

(Με τον Βενιζέλο δεν τα βάζεις. Κανόνας…)