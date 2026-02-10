Ποινικά ελεγχόμενος είναι από χθες και επίσημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, όπως και πέντε ακόμα φυσικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα οποία προορίζονταν για την κατάρτιση επαγγελματικών προγραμμάτων.

Λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής, ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Καψιμάλης, στον οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος, λόγω της φύσης των αδικημάτων, διέταξε τη διενέργεια επείγουσας ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση αυτή, που έχει προσλάβει και πολιτικές διαστάσεις.

Στόχος της Δικαιοσύνης, όπως προκύπτει και από τη διαβάθμιση της έρευνας ως επείγουσας, είναι να εκκαθαριστεί το συντομότερο δυνατόν η υπόθεση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας με σεβασμό και στο τεκμήριο αθωότητας των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας.

Αντικείμενο της ποινικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχουν διαπραχθεί οι δύο κακουργηματικές πράξεις – της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – που περιγράφονται στο «πόρισμα Βουρλιώτη».

Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκεται ήδη το πολυσέλιδο πόρισμα με τα ευρήματα της Αρχής, καθώς και οι διατάξεις για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των συνολικά έξι φυσικών προσώπων και των έξι εταιρειών.

Ποια είναι το επόμενα βήματα σε δικαστικό πεδίο; Το πρώτο βήμα είναι η Οικονομική Εισαγγελία να επιδώσει άμεσα τις διατάξεις της δέσμευσης που διατάχθηκε τόσο για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ όσο και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους για την εκκίνηση των προθεσμιών, προκειμένου να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα από τους ελεγχομένους. Και αυτό γιατί έχουν τη δυνατότητα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να προσφύγουν κατά των δεσμεύσεων της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Στο μικροσκόπιο

Παράλληλα θα ελεγχθούν όλες οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, οι ενδεχόμενες αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων, όπως και πολυτελών αυτοκινήτων των εμπλεκομένων, την επίμαχη περίοδο, με τη βοήθεια των τραπεζών, του Κτηματολογίου και άλλων αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής εξάλλου το «εγκληματικό», όπως χαρακτηρίζεται, προϊόν για το οποίο διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αγγίζει τα περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων ο οικονομικός εισαγγελέας θα καλέσει για παροχή εξηγήσεων όλα τα πρόσωπα με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης προκειμένου να διατυπώσουν και τις δικές τους θέσεις. Και στο τέλος της διαδρομής ο εισαγγελέας, αφού αξιολογήσει τα δεδομένα, είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν στοιχειοθετούνται ή όχι οι ερευνώμενες αξιόποινες πράξεις. Για όσα πρόσωπα πράγματι προκύψουν ευθύνες, ο εισαγγελέας θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, που είναι η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους, ενώ αντίθετα εάν κρίνει ότι δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα η δικογραφία θα τεθεί, όπως προβλέπει ο νόμος, στο αρχείο.

Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κονδύλια κατάρτισης

Ενα δαιδαλώδες σχήμα που λειτουργούσε από το 2020 έως το 2025 και αφορούσε αναθέσεις προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων – πολλές από τις οποίες κρίθηκαν μη επιλέξιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο – σε διάφορους κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και ομοσπονδίες αποκάλυψε χθες η στήλη Big Mouth (της ιστοσελίδας powergame.gr). Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2021 (επί κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη δηλαδή), εκπονήθηκε ένα πακέτο έργων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η υλοποίηση του οποίου σχεδιάστηκε να ανατεθεί σε κοινωνικούς φορείς (επιμελητήρια, ομοσπονδίες κ.λπ.). Το πλαίσιο βασιζόταν σε ένα περίπλοκο σχήμα τρίτων «υποστηρικτικών φορέων» με πολύ υψηλές αμοιβές και περιορισμένο έως ανύπαρκτο ανταγωνισμό. Παρά τις αντιδράσεις κάποιων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται.

Οταν όμως επιχειρήθηκε να περάσει στο ΕΣΠΑ 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη ζητήματα νομιμότητας και μη τήρησης μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι υπογράφοντες γενικοί γραμματείς έστειλαν τότε νέο έγγραφο επιμένοντας στην έγκριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Εν τέλει, η αρμόδια ευρωπαϊκή διεύθυνση συμφώνησε να προχωρήσει (υπό προϋποθέσεις) η υλοποίηση ενός μέρους των προγραμμάτων, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, ενώ «έκοψε» από το ΕΣΠΑ τα προγράμματα των «συμπραττόντων φορέων», ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση και τα σχετικά έγγραφα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες της, βρήκε ως «εναλλακτική οδό» για τα κομμένα από την Κομισιόν προγράμματα τη χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Μάλιστα, η πρώτη από τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορά τέσσερα έργα, φέρει την υπογραφή της Ν. Κεραμέως. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις προβλέπουν τη χρηματοδότηση, χωρίς όμως την επανάληψη της αξιολόγησης. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για την πορεία που ακολουθήθηκε, «ευρωπαϊκό “όχι”, ειδική νομοθέτηση, κατάργηση επανελέγχου και στη συνέχεια δρόμος ανοιχτός για συμβάσεις». Οταν όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τις συμβάσεις, έθεσε ως όρο τη μεταφορά του έργου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027, δηλαδή τη δαπάνη ενωσιακών πόρων, με τη γνώμη του Συνεδρίου όμως να «κρύβεται».

Η «επιτυχημένη πρακτική» μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το powergame.gr, και αλλού, αφού μέσω του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με δύο αποφάσεις του έδωσε στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ πάνω από 29 εκατ. ευρώ για την «υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ανέργους, μακροχρόνια ανέργους, κυρίως μέσα από προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής / κατάρτισης σε δεξιότητες που σχετίζονται με το νέο υπόδειγμα της περιφερειακής οικονομίας».

Σε ένα από τα έγγραφα που συνοδεύουν το δημοσίευμα της ιστοσελίδας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Γιάννη Παναγόπουλο, σημειώνοντας ότι «εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της ΓΣΕΕ, του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ που ελάμβαναν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα».

Το modus operandi περιελάμβανε την είσπραξη σε μετρητά μέρους των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία, ενώ κάποιες από τις εταιρείες δεν είχαν καν το απαραίτητο προσωπικό για να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, κάτι που δείχνει, σύμφωνα με το έγγραφο, ότι επρόκειτο για εταιρείες – βιτρίνες, που λειτουργούσαν για να καταλήγουν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες. Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι τα χρήματα που φέρεται να αποκομίστηκαν ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Ανοίγει η βεντάλια των εμπλεκομένων

Την ίδια ώρα η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος ενδέχεται να ανοίξει και άλλο η βεντάλια των εμπλεκομένων προσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αρχή θα βάλει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα εκείνων που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα και από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες, που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα όπως προκύπτει από τις συμβάσεις που έχουν γίνει φύλλο και φτερό από τις Αρχές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, αναμένεται και η έρευνα της Αρχής για το σκέλος εκείνο που αφορά σε πρόσωπα, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται εκτός κάδρου ελέγχου, αλλά είχαν οποιαδήποτε σχέση ή ρόλο στη διαδικασία της έγκρισης των επίμαχων κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ουδείς εκ των προτέρων είναι σε θέση να γνωρίζει αν στον νέο κύκλο ερευνών προκύψει και εμπλεκόμενο πρόσωπο με πολιτική ιδιότητα, οπότε σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα προσλάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Παναγόπουλος:«Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;»

Με προαναγγελία ότι τις προσεχείς ημέρες θα ανοίξει τα χαρτιά του για την εις βάρος του έρευνα, απάντησε χθες ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επικαλούμενος το Κράτος Δικαίου και κάνοντας εκ νέου λόγο για κατασυκοφάντησή του. Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες “έχει στηθεί ένας χορός” ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».