Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του συνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Μετά από έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτό της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o Γιάννης Παναγόπουλος που ως εκ της θέσεως του κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται σύμφωνα με τον κ. Βουρλιώτη να παίρνει μεγάλα προγράμματα για κατάρτιση από τα υπουργεία και είτε να κάνει απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες 6 εταιρείες ή να κάνει μεν διαγωνισμούς αλλά να τους κερδίζουν πάντα εναλλάξ οι ίδιες εταιρείες, οι οποίες έτσι και αλλιώς επιλέγονταν ως ανάδοχοι από επιτροπές των οποίων προέδρευε. Μάλιστα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πάνω από 1.500.000 ευρώ διακινήθηκαν σε μετρητά, γεγονός που κίνησε υποψίες καθώς δεν συνηθίζεται σε επίσημες διαδικασίες.

«Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία”.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

«Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου»

Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου και αυτό θα αποδειχθεί, είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου κατέθεσε τη γνώμη της Συνομοσπονδίας επί του νομοσχεδίου για την «ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους για την υπόθεση δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών, ο κ. Παναγόπουλος πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί επ’ ακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει, όταν εκείνος κρίνει σωστό.

ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γ. Παναγόπουλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές».