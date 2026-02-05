Σε γραπτή δήλωση προέβη ο Γιάννης Παναγόπουλος που μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της Δικαιοσύνης σχετικά με υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με εντολή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα ακίνητο του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για τον οποίο ήδη διαβιβάστηκε πόρισμα στον εισαγγελέα για δύο κακουργήματα – υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, με αποτέλεσμα η εντολή δέσμευσης να καταλαμβάνει και το πλέγμα αυτών των εταιριών που θεωρούνται ότι λειτούργησαν ως “οχήματα”.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως προέδρου κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και των άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσαν χρώματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης .

Τι αφορά η υπόθεση

Στο πλαίσιο της έρευνας της η Αρχή έκανε …φύλλο και φτερό τις χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα που συνολικά ξεπερνούσαν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο από το 2020 έως και το 2025 .Χρήματα που εκταμιεύνταν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Από την οικονομική ανάλυση των δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών ή Αρχή διαπίστωσε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η Αρχή ,υπό τον Πρόεδρο της Χαράλαμπο Βουρλιώτη χαρτογράφησε και την τακτική που ακολουθήθηκε είτε με απευθείας αναθέσεις ,είτε με αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετεύινταν συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής .

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000€. Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές η υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα Και αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει η άσκηση δίωξης ενώ σε διαφορετική περίπτωση,όπως προβλέπει ο νόμος ,ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.

Το πρώτο σχόλιο Παναγόπουλου για την υπόθεση

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, την ώρα που γίνονταν γνωστές οι πληροφορίες για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ήταν στη Βουλή για τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε δύο σύντομες αναφορές στο θέμα που τον αφορά. Στην πρώτη του τοποθέτηση ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα, σημειώνοντας: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγο αργότερα επανήλθε, ζητώντας να μην επηρεαστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία από τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».