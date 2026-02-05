Υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με επίκεντρο ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, φέρεται να έχει στηθεί σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων και δεκάδων κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η Αρχή διαπιστώνει ότι ομάδα προσώπων υπεξαιρούσε εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του ίδιου, πέντε ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν επτά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης.

Ο κ. Παναγόπουλος, που κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης της ΓΣΕΕ, φέρεται – σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη – να εξασφάλιζε μεγάλα προγράμματα κατάρτισης από τα υπουργεία. Οι αναθέσεις, είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμών, κατέληγαν πάντοτε στις ίδιες έξι εταιρείες, οι οποίες επιλέγονταν από επιτροπές υπό την προεδρία του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ποσό άνω των 1,5 εκατ. ευρώ διακινήθηκε σε μετρητά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών, καθώς τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με τις επίσημες διαδικασίες.

Μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το 2020, λόγω της συμμετοχής της στην υπόθεση του «σκόιλ ελικικού», που αφορούσε τα προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων και κατέληξε σε φιάσκο.

Κατά πληροφορίες, το συνολικό εγκληματικό προϊόν εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,96 εκατ. ευρώ.

Η εμπλοκή πρώην γενικής γραμματέως

Εντύπωση προκαλεί η εμμέσως εμπλεκόμενη πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το MEGA, το όνομα της οποίας είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με υποθέσεις σχετικές με κοινοτικά κονδύλια και κέντρα κατάρτισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να ευνοούσε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα.

Μερικά από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, που φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα, συνδέονται με την ίδια πρώην αξιωματούχο και είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις.

Η απάντηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, είναι έξι συγκεκριμένες εταιρείες που εναλλάσσονταν στις αναθέσεις, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό «καμπανάκι» για την Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εταιρείες αυτές λάμβαναν έργα είτε με απευθείας ανάθεση – χωρίς αναρτήσεις στη Διαύγεια – είτε μέσω διαγωνισμών στους οποίους συμμετείχαν οι ίδιες. Της αρμόδιας επιτροπής, που ενέκρινε τα ποσά, προήδρευε ο Γ. Παναγόπουλος.

Πολλά από τα χρήματα που λάμβαναν οι εταιρείες από