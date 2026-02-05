Έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ως φερόμενα εμπλεκόμενα σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν επτά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες και νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών που κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής, οι οποίες λάμβαναν ευρωπαϊκά κονδύλια για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ. Στο ίδιο πόρισμα τα συγκεκριμένα πρόσωπα συνδέονται ευθέως με τις εταιρείες αυτές, για τις οποίες αποδίδεται πλέον η κατηγορία ότι ιδιοποιήθηκαν κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω εταιρείες φέρονται να είχαν λάβει χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων, ακόμη και με καταβολή ποσών σε μετρητά, πρακτική που χαρακτηρίζεται ως εντελώς ασυνήθιστη όταν πρόκειται για διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα, στο πλαίσιο της έρευνάς της, καταγράφει αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, αποδίδοντάς τους την κατηγορία της υπεξαίρεσης, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ενσωμάτωσαν σε άλλα νόμιμα περιουσιακά τους στοιχεία, με σκοπό να αποκρύψουν και να «νομιμοποιήσουν» την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η Αρχή τους αποδίδει ότι, ενεργώντας από κοινού, τέλεσαν το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.

Παναγόπουλος: «Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου»

Σε γραπτή δήλωση προέβη ο Γιάννης Παναγόπουλος που μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της Δικαιοσύνης σχετικά με υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου»

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.