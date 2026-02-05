Υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια φέρεται να έχει στηθεί σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων, ανέργων και δεκάδων κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η Αρχή διαπιστώνει ότι ομάδα προσώπων υπεξαιρούσε εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ίδιου, πέντε ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Ο κ. Παναγόπουλος, που κατείχε και την προεδρία τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης της ΓΣΕΕ, φέρεται – σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη – να εξασφάλιζε μεγάλα προγράμματα κατάρτισης από τα υπουργεία. Οι αναθέσεις, είτε απευθείας είτε μέσω διαγωνισμών, κατέληγαν πάντοτε στις ίδιες έξι εταιρείες, οι οποίες επιλέγονταν από επιτροπές υπό την προεδρία του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ποσό άνω των 1,5 εκατ. ευρώ διακινήθηκε σε μετρητά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών, καθώς τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με επίσημες διαδικασίες.

Η εμπλοκή πρώην γενικής γραμματέως

Εντύπωση προκαλεί η εμμέσως εμπλεκόμενη πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το MEGA, το όνομα της οποίας είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με υποθέσεις σχετικές με κοινοτικά κονδύλια και κέντρα κατάρτισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να ευνοούσε συγκεκριμένες εταιρείες και πρόσωπα.

Μερικά από τα ελεγχόμενα πρόσωπα, που φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα, συνδέονται με την ίδια πρώην αξιωματούχο και είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν για σκανδαλώδεις αναθέσεις.

Μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το 2020, λόγω της συμμετοχής της στην υπόθεση του «σκόιλ ελικικού», που αφορούσε τα προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων και κατέληξε σε φιάσκο.

Κατά πληροφορίες, το συνολικό εγκληματικό προϊόν εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,96 εκατ. ευρώ.

Οι αντιδράσεις και οι πολιτικές εξελίξεις

Η είδηση έγινε γνωστή ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρισκόταν στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείτο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο ίδιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα.

Η έρευνα αφορά χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε: «Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου… Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών».

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός κόμματος τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, σχολίασε ότι οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ σε εγκληματικές δραστηριότητες αναδεικνύουν το «ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας», που – όπως υποστήριξε – στηρίζεται από τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα.

Σύμφωνα με την Αρχή, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση δύο βαριών κακουργημάτων: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Δέσμευση περιουσίας δημοσιογράφου της ΕΡΤ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, δεσμεύτηκε και η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο οποίος ερευνάται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.