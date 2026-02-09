Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση λίγο μετά την εισαγγελική διαταγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αναφορικά με τη δέσμευση του προσωπικού του λογαριασμού και το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιος για την κοινοποίηση των εγγράφων και υπογραμμίζοντας τα δικαιώματά του ως πολίτης και επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης παρέλαβε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και «χρέωσε» σήμερα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της επείγουσας έρευνας.

Παναγόπουλος: Θα μιλήσω δημοσίως προσεχώς – Η ανάκοίνωσή του

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η αρχική του δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν» επισημαίνει.

Και προσθέτει: «Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες “έχει στηθεί ένας χορός” ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το κράτος δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες “τρικλοποδιές” από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν; Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτεψαν. Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».