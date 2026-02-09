Στο μικροσκόπιο και της ποινικής δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες. Λίγες μέρες μετά την εντολή δέσμευσης της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε ήδη τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το πόρισμα, που αποτελεί και την βάση της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους προκειμένου να «τρέξουν» οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του «παγώματος» κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση κονδυλίων τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα αναζητηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται ή όχι οι δύο συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικοί υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου και θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και όσους προκύψουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται κι εν συνεχεία αξιολογώντας το σύνολο του υλικού και τις θέσεις των ελεγχόμενων προσώπων, θα κριθεί αν θα ασκηθεί σε βάρος και ποιών ποινική δίωξη ή αν ο φάκελος τεθεί στο αρχείο.

«Τον καλώ να παραιτηθεί»: Κεραυνοί του γ.γ. της ΓΣΕΕ Νίκου Φωτόπουλου κατά Γ. Παναγόπουλου

Ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως και εκείνος αλλά και άλλοι συνδικαλιστές χρόνια τώρα, κατηγορούνε τον κ. Παναγόπουλο για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, ότι δεν στέκεται ως συνδικαλιστής, ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών.

«Τον κατηγορούμε για συμβιβαστική στάση, για στάση υποταγής. Τώρα για τα άλλα ζητήματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες τέσσερις μέρες, θα αποφανθεί ο κύριος Εισαγγελέας. Πλην όμως, επειδή όλα αυτά τα ακούσματα κάνουνε πολύ μεγάλη ζημιά στο ήδη τραυματισμένο, κι όχι άδικα, κύρος της ΓΣΕΕ, εγώ και από βήματος συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας εχθές, αλλά και σε μια σειρά άλλους σταθμούς, τον καλώ να διευκολύνει τη Συνομοσπονδία και να παραιτηθεί. Μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, να παραιτηθεί. Δεν είμαι εγώ δικαστής, δεν θα υποκαταστήσω τη Δικαιοσύνη. Ελπίζω και εύχομαι όλα όσα ακούγονται και γράφονται να μην έχουν σχέση με την αλήθεια. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για κάθε άνθρωπο και για τον κ. Παναγόπουλο».