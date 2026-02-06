Ένα πόρισμα – βόμβα, ένας «αιώνιος» πρόεδρος, μία… δια βίου γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, ο σύζυγός της, 6 εταιρείες και πακτωλός δημοσίου χρήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο Γιάννης Παναγόπουλος επι 20χρονια πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ, ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος έδινε απευθείας αναθέσεις σε 6 εταιρίες που εμφανίζονται να αναλαμβάνουν εναλλάξ τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ.

Τεράστια πρόκληση

«Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας που φέρουν τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ να έχει καταχραστεί εκατομμύρια ευρώ και να θησαυρίζει στις πλάτες των εργαζομένων που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, αποτελούν τεράστια πρόκληση», είπε ο γγ ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος.

Μία μόλις ημέρα μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος για δέσμευση της περιουσίας του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε. Γιάννη Παναγόπουλου, στα γραφεία της ομοσπονδίας επικρατεί σιγή και αμηχανία, περιμένοντας να γνωστοποιηθεί στα μέλη της διοίκησης του εισαγγελικό πόρισμα.

Είχε ρόλο-κλειδί

Ρολό κλειδί, σύμφωνα με το πόρισμα, στην καλοστημένη επιχείρηση είχε ο 54χρονος Κύπριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος πέρα από ιδιοκτήτης γνωστής εταιρίας, το όνομα του είχε εμπλακεί στο παρελθόν στο φιάσκο του «σκόιλ ελικίκου», φέρεται να είναι σύμφωνα με το πόρισμα πολύ καλός γνωστής της διαδικασίας μεταφοράς χρημάτων μέσω εταιριών στην Κύπρο, είτε με την διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή εταιρικών δανεισμών.

Η Άννα Στρατινάκη

Ο άνδρας αυτός είναι και σύζυγός της πρώην γενικής γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινάκη, η οποία ήταν αρμόδια για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τους εθνικούς πόρους και ο άνθρωπος που επέλεγε τους κοινωνικούς εταίρους, όπως την ΓΣΕΕ, για να υλοποιήσουν τους διαγωνισμούς για την κατάρτιση.

Σήμερα λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του πορίσματος, δήλωσε την παραίτηση της από την θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά για λόγους υγείας.

Ο δημοσιογράφος

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης, καθώς ελέγχεται ο ίδιος και η εταιρία επικοινωνίας, ιδιοκτησίας του και ο οποίος συνεργάζεται στενά με την ομάδα Παναγόπουλου. Σήμερα δεν εμφανίστηκε ούτε στην ραδιοφωνική ούτε στην τηλεοπτική εκπομπή του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΡΤ πάγωσε τη συνεργασία τους.

«Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε ο Γιώργος Κακούσης.

﻿</p><p>

Η διαδρομή του χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, σύμφωνα με το πόρισμα, με την ιδιότητα του προέδρου και των νομικών προσώπων της ΓΣΕΕ, διέθετε κονδύλια που λάμβανε από το υπουργείο Εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι 6 εταιρείες – ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας όμως σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία.

Ορισμένες εξ αυτών στερούνταν ακόμα και του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι είχαν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Τα ποσά κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και στον κύριο Παναγόπουλο.

Το ύψος των κονδυλίων που φέρεται να διακινήθηκε με τις δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19 ευρώ.

Τα τελευταία 7 χρόνια το 92,7% των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν δοθεί σε 4 ομίλους κατάρτισης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega, οι Αρχές έχουν εντοπίσει και άλλες εταιρίες που εκτελούσαν έργο που οι ιδιοκτήτες τους είχαν βάλει στην τσέπη τους παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους και φέρεται πως θα υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε ακόμη και την εμπλοκή Ευρωπαίου εισαγγελέα.