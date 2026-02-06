Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι αποκαλύψεις γύρω από τον Γιάννη Παναγόπουλο, με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να χαρακτηρίζεται «καταπέλτης». Τα ερωτήματα πλέον δεν περιορίζονται μόνο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές. Δημοσιογράφος της ΕΡΤ τέθηκε εκτός καθηκόντων, καθώς φέρεται να είχε συμμετοχή σε μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, ενώ η Άννα Στρατινάκη παραιτήθηκε από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση.

Το πόρισμα της Αρχής

Σύμφωνα με το πόρισμα, «οι κατηγορούμενοι αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τους εμπλεκόμενους. Κατά την Αρχή, σειρά εταιριών λειτούργησε ως «οχήματα» για τη διασπάθιση δημόσιων πόρων μέσω εικονικών ή προσχηματικών συμβάσεων.

Ο ρόλος του Γιάννη Παναγόπουλου

Όπως αναφέρεται, «ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων προερχόμενων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τα κονδύλια αυτά είχαν εγκριθεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου».

Οι πρακτικές που ερευνώνται

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επισημαίνει ότι «η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί ο Παναγόπουλος Ιωάννης αφορά απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών δημοσίων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια». Οι εταιρίες αυτές, όπως αναφέρεται, «εισπράττουν σε μετρητά μέρος των κονδυλίων χωρίς νόμιμη αιτία και συχνά στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση των έργων».

Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα φαίνεται να μεταφέρονταν μέσω στημένων διαδικασιών, με αποτέλεσμα την παράνομη διοχέτευσή τους στους πραγματικούς δικαιούχους, μεταξύ των οποίων και ο Παναγόπουλος, σύμφωνα με το πόρισμα.

Το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2.096.344,19 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό δεν ήταν δυνατόν να κατασχεθεί, η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας.

Τα ακίνητα και η αποκάλυψη της υπόθεσης

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, «τα πρόσωπα “κλειδιά” κατά το πόρισμα είναι δύο. Ο ένας είναι ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος θεωρείται η κεφαλή αυτού του συστήματος».

Η ίδια σημείωσε ότι «τα ακίνητα αποτέλεσαν την “αχίλλειο πτέρνα” της υπόθεσης». Η αγορά δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής, έναντι 140.000 ευρώ, προκάλεσε την κινητοποίηση της Αρχής, καθώς θεωρήθηκε ενδεικτική ύποπτων χρηματικών ροών και πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εξελίξεις να προμηνύονται ραγδαίες τις επόμενες ημέρες.