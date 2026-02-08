Στις 65 σελίδες του μπαίνουν στο στόχαστρο ο ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και οι πέντε ιδιοκτήτες έξι εταιρειών μεταξύ των οποίων και ο σύντροφος της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, Ανδρέας Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι του σκανδάλου άρχισε να ξετυλίγεται όταν μία ανώνυμη καταγγελία έφτασε στην ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχετικά με την αγορά μίας έκτασης δύο στρεμμάτων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ στον Άγιο Στέφανο.

Η έκταση αγοράστηκε έναντι 140.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική της αξία ανέρχεται στα 209.687 ευρώ.

Η παραίτηση Στρατινάκη και η φερόμενη εμπλοκή του συντρόφου της

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα με το πόρισμα, φέρεται να έχει ο σύντροφος της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Γεωργίου.

Μετά την αποκάλυψη του πορίσματος και την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, η ίδια και ο σύντροφος της εξέδωσαν ανακοινώσεις.

«Δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και την αποχώρηση μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων τον Αύγουστο του 2024.

Για δε το προγενέστερο διάστημα, ήτοι από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021 είχα αποκλειστικά εισηγητικό πάντα ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, τη δε τελική απόφαση και υπογραφή είχε πάντα ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας», δήλωσε η κ. Στρατινάκη.

«Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο», δήλωσε ο σύντροφός της Ανδρέας Γεωργίου.

Η υπόθεση Παναγόπουλου αναδεικνύει για άλλη μια φορά το ανεξέλεγκτο πάρτι με ευρωπαϊκά κονδύλια στο χώρο της κατάρτισης.

«97% των προγραμμάτων κατάρτισης το λυμαίνονται τέσσερις όμιλοι εκ των οποίων ο ένας έχει άμεση σχέση με την Κυβέρνηση, είναι θεμιτό;», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Την περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση, αναμένεται να αναλάβει, η οικονομική εισαγγελία η οποία και θα διακριβώσει εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

«Τον καλώ να διευκολύνει τη Συνομοσπονδία και να παραιτηθεί»

Ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως και εκείνος αλλά και άλλοι συνδικαλιστές χρόνια τώρα, κατηγορούνε τον κ. Παναγόπουλο για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, ότι δεν στέκεται ως συνδικαλιστής, ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών.

«Τον κατηγορούμε για συμβιβαστική στάση, για στάση υποταγής. Τώρα για τα άλλα ζητήματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες τέσσερις μέρες, θα αποφανθεί ο κύριος Εισαγγελέας. Πλην όμως, επειδή όλα αυτά τα ακούσματα κάνουνε πολύ μεγάλη ζημιά στο ήδη τραυματισμένο, κι όχι άδικα, κύρος της ΓΣΕΕ, εγώ και από βήματος συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας εχθές, αλλά και σε μια σειρά άλλους σταθμούς, τον καλώ να διευκολύνει τη Συνομοσπονδία και να παραιτηθεί. Μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, να παραιτηθεί. Δεν είμαι εγώ δικαστής, δεν θα υποκαταστήσω τη Δικαιοσύνη. Ελπίζω και εύχομαι όλα όσα ακούγονται και γράφονται να μην έχουν σχέση με την αλήθεια. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για κάθε άνθρωπο και για τον κ. Παναγόπουλο».

