Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον η υπόθεση που ερευνούσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη ΓΣΕΕ, μετά από πολύμηνη και πολυσύνθετη έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, καλύπτοντας συνολικά έξι εταιρείες. Ανάμεσα στα φυσιά πρόσωπα και ο επί 20χρονια πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Παράλληλα, το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας.

Αξιολόγηση από τις εισαγγελικές αρχές

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τη δικογραφία προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχεια της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ανοιχτό, καθώς το ποσό που ελέγχεται – περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ – αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς. Η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τον εντοπισμό ροών χρημάτων και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων.

Πρόσωπα, λογαριασμοί και συμβάσεις υπό έλεγχο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αρχεία, συμβάσεις και αναθέσεις έργων που συνδέονται με τα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα και τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη. Ο ίδιος δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ ήταν νόμιμες και αφορούσαν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Η ίδια κάνει λόγο για συκοφαντικές αναφορές που πλήττουν την πολιτική και επαγγελματική της υπόσταση.

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία εκπονήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα έργα ανατέθηκαν είτε απευθείας από τον κ. Παναγόπουλο είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους ο ίδιος φέρεται να προεδρεύει της επιτροπής ανάθεσης. Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ στις έξι εταιρείες που ελέγχονται, οι οποίες ωστόσο δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, προσωπικό ή επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίησή τους.

Η διαδρομή του χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, σύμφωνα με το πόρισμα, με την ιδιότητα του προέδρου και των νομικών προσώπων της ΓΣΕΕ, διέθετε κονδύλια που λάμβανε από το υπουργείο Εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Οι 6 εταιρείες – ανάδοχοι συνήπταν συμβάσεις, εισπράττοντας όμως σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία.

Ορισμένες εξ αυτών στερούνταν ακόμα και του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που, κατά την Αρχή, καταδεικνύει ότι είχαν το ρόλο των εταιριών «οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων.

Τα ποσά κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και στον κύριο Παναγόπουλο.

Το ύψος των κονδυλίων που φέρεται να διακινήθηκε με τις δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19 ευρώ.

Τα τελευταία 7 χρόνια το 92,7% των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν δοθεί σε 4 ομίλους κατάρτισης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega, οι Αρχές έχουν εντοπίσει και άλλες εταιρίες που εκτελούσαν έργο που οι ιδιοκτήτες τους είχαν βάλει στην τσέπη τους παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους και φέρεται πως θα υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε ακόμη και την εμπλοκή Ευρωπαίου εισαγγελέα.