Η λέξη «χάος» ακούγεται όλο και συχνότερα στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλοι τη συνδέουν με το όνομα του Πρωθυπουργού, εκείνος την αποσυνδέει από τα εκλογικά διλήμματα – «δεν συγκρίνομαι με το χάος (…) το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος».

Δεν είναι ακριβώς ότι απορρίπτει το «Μητσοτάκης ή χάος», απλώς αποπειράται να δώσει ονοματεπώνυμο στο, κατά τον ίδιο, «χάος», καλώντας τους ψηφοφόρους σε σύγκριση προσώπων. Τους ζητάει δηλαδή να φανταστούν ως δυνητικό πρωθυπουργό τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή κάποιον άλλο εκ των υπόλοιπων αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αυτή η μέθοδος δεν του είναι πρωτόγνωρη, αντίθετα εφαρμόστηκε στην πρώτη τετραετία. Ενας σεφ θα έλεγε ότι μια δοκιμασμένη συνταγή δεν την αλλάζεις και στην πολιτική κουζίνα τα πράγματα δεν είναι και τόσο διαφορετικά, εξού και ο Μητσοτάκης επαναφέρει τη συνταγή «πρόσωπο εναντίον προσώπου» και στον απόηχο δημοσκοπικών δεδομένων – ακόμα κι αν αυτά δεν προσφέρονται για πανηγυρισμό. Αρκεί, κατά το γαλάζιο σκεπτικό, να προβάλλεται με κάθε τρόπο το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας ταυτόχρονα με την υστέρηση των πολιτικών αντιπάλων έναντι του Μητσοτάκη.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και παρά τις δεδομένες πιέσεις για το Μαξίμου και τη ΝΔ φαίνεται να παραμένει η μονομαχία Μητσοτάκης – «Κανένας» στον δείκτη της καταλληλότητας για πρωθυπουργός (ένας βαρύς δείκτης που αλλάζει μάλλον τελευταίος για τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό, αφού κατρακυλήσουν άλλοι πρώτα), ενώ οι επιτελείς του Μαξίμου επιλέγουν να διαβάζουν θετικά μια σειρά από ποσοστά ακόμα κι αν αυτά δεν είναι τα πλειοψηφικά.

Κρατούν ως υψηλό, για παράδειγμα, το 47% που προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση παρότι το 48,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές (GPO/Star) ή και το 25,2% που λέει, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, παρότι η μεγάλη πλειοψηφία (69,5%) προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Την ίδια ανάποδη ανάγνωση κάνουν σε άλλα ευρήματα: η θετική γνώμη για τον Πρωθυπουργό είναι στο 27% και με τις αρνητικές στο 68%, ωστόσο πιο «δύσκολα» ποσοστά βλέπει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με θετική γνώμη στο 12% και αρνητική στο 79% (Metron Analysis/Mega).

Οι «αρχηγικές» συγκρίσεις από τον Μητσοτάκη ήρθαν ξανά για να μείνουν όσο οι αντίπαλοί του δεν κεφαλαιοποιούν στους δικούς τους δείκτες τη γαλάζια φθορά, έχοντας δυσκολίες σε δείκτες «κυβερνησιμότητας». Ενδεικτική και η μπάρα «κατάλληλος για Πρωθυπουργός»: 29% ο «Κανένας» – 27% ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί με μονοψήφια ποσοστά (Metron Analysis), 28,4% ο «Κανένας» – 23,2% ο Μητσοτάκης με την πρόθεση ψήφου της ΝΔ, χαμηλότερα στο 22,3% (MRB/Open) κ.λπ.

Το ίδιο μοντέλο υπήρξε την προηγούμενη τετραετία, όταν οι άξονες της στρατηγικής του Μαξίμου ήταν επίσης, όπως και τώρα ενόψει κάλπης, να υπάρχει ελεγχόμενη και κλιμακούμενη «έξοδος» του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες, να είναι τακτική η digital εικόνα του (στο TikTok π.χ.), να συνδέεται ο ίδιος με τον «θετικό» απολογισμό.

Απάντηση στον Σαμαρά

Στο μεταξύ το Μαξίμου, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δεν άφησε τελικά ασχολίαστη την αναφορά του Αντώνη Σαμαρά «ο κ. Μητσοτάκης είναι το χάος». Χρησιμοποιώντας «πληθυντικό ευγενείας», όπως σχολίασε, είπε ότι «με ευθύνη πολλών έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος – ακόμη και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση – που να πιστεύει ότι η Ελλάδα του 2026 παραπέμπει σε χάος». Αφού φωτογράφισε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για όσους κυβέρνησαν «μεταφερόμενοι από την πάνω και κάτω πλατεία, μας έβαλαν σε τρίτο μνημόνιο, στοχοποίησαν πολιτικούς αντιπάλους», κατέληξε ότι «το ζήσαμε το χάος, το έζησε και ο κ. Σαμαράς».