«Ξεκινάμε το προσυνέδριο δίνοντας έμφαση, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας», τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης που είχε στην 2η ενότητα του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με έναν μαθητή Λυκείου, μια επαγγελματία υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται στο προσυνέδριο από ωφελούμενους συμπολίτες μας μαρτυρίες για την νέα πραγματικότητα που βιώνουν μετά τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ προσπάθεια και κόπο. Μάλιστα τόνισε ότι πάντα στο επίκεντρο και στην σκέψη, ήταν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αναφέρθηκε στην περίπτωση μητέρας ατόμου ΑΜΕΑ η οποία με την μαρτυρία της άνοιξε την συζήτηση .

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να χει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να έχει και πάλι αυτονομία στη ζωή του να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή, να βγει από αυτό το αδιέξοδο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν, πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με βαριά αναπηρία, ωφελεί τις οικογένειες και ειδικά τις μονογονεϊκές, γιατί το κράτος δίνει την δυνατότητα στους συγγενείς να υποστηρίξουν τον άνθρωπό τους και να αναζητήσουν μια απασχόληση.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Μέλημά μας είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», τόνισε.

Απευθυνόμενος στην Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, πως ήταν ένα επίπονο πρόγραμμα που κατάφεραν να υλοποιήσουν , θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει συνεχεία και θα επεκταθεί.

Παράλληλα επισήμανε, πως αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία , ενώ υπογράμμισε πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και αναφέρθηκε στην κάρτα αναπηρίας.

Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

Η εξασφάλιση εργασίας, οι αύξηση των μισθών, οι δεξιότητες των εργαζομένων, η μείωση της φορολογίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασιακής πολιτικής της κυβέρνησης, επισήμανε από τα Ιωάννινα και τον 1ο προσυνεδριακό διάλογο της Ν.Δ., ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός τόνισε πως «πριν από τις εκλογές του 2019 είχαμε προτάξει τότε την αντιμετώπιση της ανεργίας, ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, 6,5 χρόνια μετά, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. δημιούργησε παραπάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στη χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει. Και μιας και ομιλούμε για κοινωνικό Κράτος, ως φιλελεύθερη παράταξη που είμαστε, η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με ένα επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται, είναι να βρούμε στον άνεργο μία δουλειά και να εξασφαλίσουμε, ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες, ώστε να παντρεύονται με τις ανάγκες των εργοδοτών.

Πριν από 6,5 χρόνια το βασικό ζήτημα των ανθρώπων ήταν βρείτε μας μία δουλειά, σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα, ευχάριστο πρόβλημα είναι και αυτό , έρχονται οι εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους και αυτός είναι τελικά ο τρόπος, που αυξάνονται οι μισθοί στη χώρα.

Η αύξηση των μισθών, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος , αυξάνονται οι ονομαστικοί μισθοί , μειώνεται η φορολογία , περισσότερα χρήματα τελικά στην τσέπη του πολίτη. Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η εργασιακή πολιτική μας, είναι στο επίκεντρο αυτών των προτεραιοτήτων.

Δεν αρκεί μόνο να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά, αλλά το πώς, θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων ,με τις ανάγκες των εργαζόμενων».

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη σε συζήτηση για το κοινωνικό κράτος στο προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το απόγευμα σε συζήτηση στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ στα Ιωάννινα με θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφερόμενος στην προσωπική ιστορία συνομιλήτριάς του που είναι μητέρα παιδιού ωφελούμενου του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός», ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε:

«Εγώ, καταρχάς, θέλω να σας καλωσορίσω, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, στο πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Αλέκο, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από πουθενά αλλού, παρά από τα Γιάννενα, από την Ήπειρο, και νομίζω ότι καταδεικνύει και τις προτεραιότητες αυτής της παράταξης ότι ξεκινάμε δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας.

Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα θα μας δοθεί η δυνατότητα να ακούσετε όχι τόσο από εμένα αλλά από συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά ωφελούνται από πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολλή προσπάθεια, με πολύ κόπο, έχοντας πάντα, όμως, στο μυαλό μας ιστορίες, όπως αυτή την οποία ακούσαμε μόλις τώρα.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να αποκτήσει και πάλι αυτονομία στη ζωή του, να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, στην επαγγελματική ζωή και να βγει από αυτό το αδιέξοδο του κλειστού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αυτό, όμως, δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με βαριά αναπηρία. Πρώτα και πάνω από όλα, ωφελεί τις οικογένειές τους. Διότι αυτό το οποίο μας είπατε, η μητέρα ενός ανθρώπου με βαριά αναπηρία δεν είχε ζωή -365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο ήταν αφοσιωμένη στη φροντίδα του παιδιού της.

Θέλω να της δώσετε ένα ξεχωριστό χειροκρότημα, γιατί είναι μονογονεϊκή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, και ήρθε το κράτος μέσα από το πρόγραμμα του “Προσωπικού Βοηθού”, το οποίο σήμερα έχει παραπάνω από 1.700 ωφελούμενους, να της δώσει τη δυνατότητα και το παιδί της να υποστηρίξει αλλά και η ίδια να μπορέσει να ζήσει. Να κάνει τη ζωή της, να βγει από το σπίτι, να αναζητήσει μια απασχόληση, εφόσον αυτό είναι κάτι που το επιθυμεί.

Και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει τελικά ότι το μέλημα της κυβέρνησής μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης μας παράταξης που παραμένει στην καρδιά της, στην ψυχή της μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη, είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη.

Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, αγαπητή Δόμνα, το πρόγραμμα αυτό μας παίδεψε πολύ. Καταφέραμε και το υλοποιήσαμε. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει συνέχεια και θα επεκταθεί. Διότι κάθε φορά που ακούω ιστορίες από ωφελούμενους από τον “Προσωπικό Βοηθό” πείθομαι ακόμα περισσότερο ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μια τεράστια αξία, εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική που έχουμε για τα άτομα με αναπηρία. Για πρώτη φορά αντιμετωπίσαμε την αναπηρία οριζόντια, σε επίπεδο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Μπαίνοντας με συνάντησε ένας φίλος και μου έδειξε την κάρτα αναπηρίας του. Σκεφτείτε τώρα κάτι το οποίο είχε θεσμοθετηθεί πριν από 30 χρόνια και καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να το κάνει. Πήγαιναν τα άτομα με αναπηρία να πάρουν το μέσο μαζικής μεταφοράς και έπρεπε να δείχνουν χαρτιά επί χαρτιών, να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι είναι ανάπηροι και δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Μετρό ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Και με μια απλή κάρτα η ζωή τους έγινε καλύτερη. Γιατι αυτή τελικά είναι η πεμπτουσία της πολιτικής: να κάνουμε τις ζωές των πολιτών καλύτερες και, πρώτα και πάνω από όλα, να δίνουμε προτεραιότητα στους συμπολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Οπότε πραγματικά η ιστορία σας μας συγκινεί πάρα πολύ και νομίζω ότι μας δίνει και εμάς δύναμη τέτοια προγράμματα να τα ενισχύσουμε, να τα επεκτείνουμε ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας και, τονίζω, οι οικογένειές τους κυρίως να μπορούν να ωφεληθούν από προγράμματα όπως ο “Προσωπικός Βοηθός”».

Για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ και τα προγράμματα κατάρτισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω δυο κουβέντες για το τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας, στην αγορά εργασίας.

Θυμάμαι ότι όταν είχα μιλήσει στον ίδιο χώρο πριν από τις εκλογές του 2019, είχαμε προτάξει τότε την αντιμετώπιση της ανεργίας ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Εξίμισι χρόνια μετά, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε παραπάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στην χώρα μας απέχει μόλις 0,2 μονάδες από το χαμηλότερο ποσοστό το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει.

Και βέβαια, μιας και μιλάμε για κοινωνικό κράτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως φιλελεύθερη παράταξη που είμαστε η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με ένα επίδομα ανεργίας -θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται-, είναι να βρούμε στον άνεργο μια δουλειά και να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αποκτούν, όπως είπες, εκείνες τις δεξιότητες ώστε να “παντρεύονται” με τις ανάγκες των εργοδοτών.

Πριν από εξίμισι χρόνια, το βασικό ζήτημα των νέων ανθρώπων ήταν “βρείτε μας μια δουλειά”. Σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα. Ευχάριστο. Πρόβλημα είναι και αυτό. Έρχονται οι εργοδότες και μας λένε “δεν μπορούμε συχνά να βρούμε εργαζόμενους”.

Και αυτός, θα το πω με απλά λόγια, είναι και ο τρόπος τελικά με τον οποίο αυξάνονται οι μισθοί στη χώρα. Διότι η αύξηση των μισθών, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αυξάνονται οι ονομαστικοί μισθοί, μειώνεται η φορολογία, περισσότερα χρήματα τελικά στην τσέπη του πολίτη.

Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και η πολιτική της εργασίας. Η εργασιακή πολιτική μας είναι στο επίκεντρο αυτών των προτεραιοτήτων.

Αλλά δεν αρκεί μόνο να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά. Πώς θα “παντρέψουμε” τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζόμενων.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η θετική ενέργεια την οποία αποκομίζω κάθε φορά που πηγαίνω σε “Ημέρες Καριέρας” της ΔΥΠΑ. Όσοι από σας έχετε συμμετάσχει το έχετε δει. Πολλές επιχειρήσεις, ακόμα περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, συνεντεύξεις γίνονται, συμβόλαια υπογράφονται και με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κράτος να παίξει αυτόν τον ρόλο-γέφυρα, μεταξύ της αγοράς εργασίας και των αναγκών των εργαζόμενων.

Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται παραπάνω δεξιότητες. Η ΔΥΠΑ έχει δύο “πόδια”: το ένα είναι τα προγράμματα απασχόλησης, το δεύτερο είναι τα προγράμματα κατάρτισης.

Αλλάζει ο κόσμος. Οι ανάγκες των εργοδοτών αλλάζουν. Οι εργαζόμενοι και τα νέα παιδιά τα οποία μας ακούν σήμερα ξέρουν ότι πρέπει διαρκώς να επιμορφώνονται. Η επιμόρφωση ανοίγει νέους ορίζοντες, νέες εργασιακές προοπτικές.

Και ο ρόλος του κράτους στην πιστοποιημένη, το τονίζω, κατάρτιση… Να ξέρετε ότι όταν θα συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, δεν θα το κάνετε μόνο γιατί υπάρχει κάποιο οικονομικό κίνητρο, αλλά γιατί πραγματικά θα αποκτήσετε δεξιότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη συνέχεια στην αγορά εργασίας να βρείτε καλύτερη δουλειά ή δουλειά η οποία σας ταιριάζει περισσότερο.

Και βέβαια, μια τελευταία κουβέντα για το ζήτημα των προγραμμάτων εργασίας και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αγορά εργασίας -και αυτό νομίζω ότι είναι και μια “γέφυρα”, αγαπητέ Αλέκο και φίλες και φίλοι των Ιωαννίνων, με το τι γίνεται εδώ στα Γιάννενα και ειδικά στην Ήπειρο-, αφορά στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα πια είναι ελκυστική για να επιστρέφουν από το εξωτερικό νέα παιδιά, τα οποία έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης. Η “γέφυρα” μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας που γίνεται, της καινοτομίας και των νέων επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσονται.

Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια ότι εδώ στα Γιάννενα θα υπήρχαν δυναμικές επιχειρήσεις καινοτομίας, οι οποίες προσελκύουν εργαζόμενους όχι μόνο από το εξαιρετικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Αυτή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει, η αγορά εργασίας αλλάζει και τελικά η βασική μας δέσμευση, “περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές”, γίνεται πράξη».

Για την πολιτική της κυβέρνησης στην υγεία ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε:

«Καταρχάς, θέλω να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι το 2023, όταν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός να κυβερνήσουμε τη χώρα για μια τετραετία, είχα προτάξει την υγεία, την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και την έμφαση την οποία δίνουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην πρόληψη, ως μια από τις τρεις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας.

Θέλω να σας πω ότι παρά τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν ακόμα, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να είναι πραγματικά κακόπιστος αν δεν αναγνωρίσει ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν γίνει πολύ σημαντικές τομές.

Και αυτό δεν έχει τόσο σημασία να το λέμε εμείς, όσο έχει σημασία να το λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πρώτα και πάνω από όλα οι ωφελούμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν είναι άλλοι από τους ασθενείς του.

Είχαμε το θάρρος -γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να κάνει κανείς τέτοιους μηχανισμούς αξιολόγησης και το συμφωνήσαμε με τον Υπουργό, του το πρότεινα και το δέχτηκε αμέσως- να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον παίρνει εξιτήριο από οποιοδήποτε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να λαμβάνει ένα μήνυμα και να του ζητάμε με ειλικρίνεια να μας πει τι κάναμε καλά και τι δεν κάναμε καλά: από την ποιότητα περίθαλψης μέχρι την καθαριότητα, το φαγητό, τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκε το νοσοκομείο αν πέρασε από Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Πρέπει να σας πω ότι σε πείσμα της γκρίνιας και της μιζέριας που πολλές φορές καλλιεργείται από την αντιπολίτευση, οι χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχουν πολύ καλύτερη εικόνα για το ΕΣΥ από τη γενικότερη εικόνα η οποία συχνά διαμορφώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Προς Θεού -θα το ξαναπώ-, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλά προβλήματα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά εδώ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά κάτι αλλάζει.

Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι το οποίο είπατε, που είναι μία καινοτομία, πιστεύω, εξαιρετικά σημαντική. Όταν με τον Άδωνι κάναμε την πρώτη μας συζήτηση, όταν ανέλαβε Υπουργός Υγείας, είπαμε: πού έχουμε το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή; Πού ακούμε γκρίνια μεγάλη; Πού ο κόσμος είναι έντονα δυσαρεστημένος στην επικοινωνία του με το Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Τι κάναμε λοιπόν; Κάναμε πολλά, αλλά να σταθώ ιδιαίτερα σε τρία.

Το πρώτο είναι ότι ρίξαμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο να ξαναφτιάξουμε τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Τα δικά σας θα είναι έτοιμα πολύ σύντομα. Δεν μπορεί να αργήσουν κιόλας γιατί υπάρχουν ορόσημα. Τον Ιούνιο θα έρθουμε να κάνουμε τα εγκαίνια των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άρα, φτιάχνουμε καινούργια ΤΕΠ, τα μεγαλώνουμε, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται οι ασθενείς μέσα στα ΤΕΠ. Ρίχνουμε, με άλλα λόγια, χρήματα στις υποδομές.

Το δεύτερο: προσθέτουμε ανθρώπους. Αυτό που είπαν ο Άδωνις και η Νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προσλάβαμε 500 και πλέον τραυματιοφορείς, οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, γιατί πολλές φορές μάς έλειπε ο άνθρωπος ο οποίος θα μεταφέρει το φορείο. Ψάξαμε, δηλαδή, στη λεπτομέρειά του πού είναι τα προβλήματα.

Το τρίτο και ίσως και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο αποκαλούμε -πρέπει να βρούμε μία άλλη ορολογία- “βραχιολάκι”. Τι είναι αυτό; Ουσιαστικά ένα σύστημα υποδοχής, παρακολούθησης και ιχνηλάτησης του κάθε περιστατικού σε ένα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σκεφτείτε, για να πας στα ΤΕΠ σημαίνει ότι κάτι σου έχει τύχει, άρα, φοβάται αυτός ο ασθενής ο οποίος έρχεται εκείνη την στιγμή. Σε μία χαοτική κατάσταση δεν ξέρει πού θα πάει, ποιος θα τον δει στη συνέχεια.

Από πλευράς ασθενούς δεν μειώνουμε μόνο τον χρόνο, αλλά δίνουμε και προβλεψιμότητα στις εξετάσεις που θα κάνει και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ίδιο. Για τους γιατρούς: πολύ καλύτερη οργάνωση, άρα τελικά χρόνος.

Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη: σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Μπορούμε πια να συγκρίνουμε και να μετράμε. Ξέρουμε ότι έχουμε νοσοκομεία όπου έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Ξέρουμε ότι έχουμε νοσοκομεία στα οποία ακόμα έχουμε σημαντικά προβλήματα.

Όμως, όταν θα έχει κλείσει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε υπερσύγχρονα ΤΕΠ στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Θα έχουμε παραπάνω από 160 κέντρα υγείας τα οποία θα τα έχουμε ξαναφτιάξει εξ ολοκλήρου.

Και θα έχουμε βάλει τις βάσεις -κρατήστε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία- για το μέλλον της ψηφιακής υγείας. Σήμερα μπορείτε να κλείνετε ραντεβού από το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό το οποίο φαινόταν αδιανόητο, έχουμε καταφέρει και το κάνουμε πράξη.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς. Τι σημαίνει; Να έχεις όλες τις εξετάσεις σου σε ένα σημείο. Τι σημαίνει; Αν σε πάρει το ασθενοφόρο και σε πάει στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο να γνωρίζει ήδη τι ομάδα αίματος είσαι, τι εξετάσεις έχεις κάνει, πώς θα σε υποδεχθεί εκείνη την στιγμή σε ένα επείγον περιστατικό.

Όλα αυτά είναι πραγματικά μεγάλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Να πω κλείνοντας με αυτή την παρέμβαση μου ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό, υποστηρικτικό, διοικητικό προσωπικό. Την πονάτε τη δουλειά σας. Αλλά επειδή “συν Αθηνά και χείρα κίνει”, δεν αρκεί μόνο να αγαπάτε την δουλειά σας, θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ως προς τις απολαβές του υγειονομικού προσωπικού έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα.

Έχουν αυξηθεί οι απολαβές. Έχουμε αυτοτελή φορολόγηση πια στις εφημερίες. Στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί; Διότι θέλουμε να ανταποδώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσφορά σας. Ήταν μια δέσμευση που την είχα αναλάβει από την εποχή του Covid, όταν εσείς κρατήσατε την χώρα όρθια σε μια πρωτοφανή υγειονομική δοκιμασία και είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για σας».

Για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε:

«Το γνωρίζουμε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό θα σας πω για το ζήτημα αυτό.

Προληπτικές εξετάσεις. Όταν θα παίρνετε μήνυμα από το “Προλαμβάνω”, μην το αγνοείτε. Σκεφτείτε αυτό το οποίο ειπώθηκε πριν. Παραπάνω από 170.000 συμπολίτες μας έμαθαν από τις προληπτικές εξετάσεις ότι είχαν ένα πρόβλημα υγείας το οποίο δεν το γνώριζαν.

Σκεφτείτε μια γυναίκα η οποία έχει καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Έρχεται το κράτος, δεν πάει η γυναίκα στον γιατρό, έρχεται το κράτος στον πολίτη και της υπενθυμίζει με ευγενικό τρόπο, “μπορείς να κάνεις μια δωρεάν μαστογραφία”. Και αν αυτή η μαστογραφία, ό μη γένοιτο, δείξει έναν καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες ίασης είναι συντριπτικές.

Σώζουμε ζωές με τα προγράμματα του “Προλαμβάνω”, και αυτή θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε την υγεία, του πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόληψη, γι’ αυτό και σας θα ενθαρρύνω κι εγώ: μην τα αγνοείτε τα μηνύματα αυτά.

Ξέρω ότι μερικές φορές υπάρχει φόβος, φοβόμαστε μερικές φορές να πάμε στο γιατρό, φοβόμαστε να κάνουμε μια προληπτική εξέταση.

Όμως είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, από ένα σύστημα υγείας το οποίο βασικά εντόπιζε τον ασθενή όταν πήγαινε στο νοσοκομείο, σε ένα σύστημα υγείας το οποίο δίνει έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, δίνει έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις και δίνει έμφαση και στην πρόληψη.

Παιδική παχυσαρκία, αλλαγή τρόπου ζωής, ενεργός γήρανση, όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία μας επιτρέπουν όχι απλά να ζούμε περισσότερο, αλλά να ζούμε καλύτερα».

Για το πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ ώστε να αυξηθεί η στελέχωσή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ είπε:

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε σήμερα είναι η προσέλκυση νοσηλευτών και όχι μόνο η προσέλκυση στο ΕΣΥ, αλλά και η προσέλκυση στο επάγγελμα του νοσηλευτή.

Θέλω να σας μεταφέρω κάτι το οποίο μου είπε ένας από τους πιο πεφωτισμένους ανθρώπους στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια συζήτηση την οποία έκανα μαζί του, πολύ όμορφη, στο Ηρώδειο, πέρυσι το καλοκαίρι.

Μου είπε ότι έτσι όπως προχωρά η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή οι νοσηλευτές οι οποίοι δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να υποκατασταθούν και να βοηθηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη να έχουν υψηλότερες, πολύ υψηλότερες απολαβές -δεν θα πω υψηλότερες απολαβές από τους γιατρούς, αλλά πολύ υψηλότερες-, πολύ απλά διότι αυτό το οποίο κάνετε, τη δουλειά του νοσηλευτή, δεν είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση μπορεί να φανταστεί κανείς ένα ρομπότ να κάνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο παραγωγική, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σας υποκαταστήσει.

Οπότε νομίζω ότι και εμείς έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, κοιτάζοντας και τις νοσηλευτικές μας σχολές, δίνοντας παραπάνω κίνητρα, με ορίζοντα 5, 10, 20 χρόνια να προσελκύσουμε στο επάγγελμα περισσότερα νέα παιδιά, διότι μετά βεβαιότητας είναι ένα επάγγελμα για το οποίο θα υπάρχει ζήτηση, μεγάλη ζήτηση, και το οποίο θα πληρώνει σίγουρα πολύ καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι πληρώνει σήμερα».

Για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στη δημόσια εκπαίδευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Καταρχάς, Χρήστο, πραγματικά, θερμά συγχαρητήρια, γιατί ξεκίνησες από μικρός να κάνεις κάτι το οποίο πραγματικά αγαπάς. Σε βοήθησαν οι καθηγητές σου και το δημόσιο σχολείο, και σου ανοίγεται τώρα ένας δρόμος και μία προοπτική και στο μέλλον να σπουδάσεις κάτι με το οποίο ήδη έχεις μία εξοικείωση και ξέρεις ότι σου ταιριάζει, σου αρέσει.

Για εμένα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την Υπουργό, η μεγαλύτερη πρόκληση για το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος είναι το πώς το σχολείο θα είναι ενδιαφέρον, το πώς θα κεντρίσουμε την περιέργεια των παιδιών να αναζητήσουν τις δεξιότητές τους, τις κλίσεις τους, είτε είναι η ρομποτική είτε είναι ο αθλητισμός είτε είναι η μουσική είτε είναι η τέχνη είτε είναι η φιλοσοφία.

Και έχουμε πια αυτές τις δυνατότητες να μπορούμε να ξεφεύγουμε από το στενό ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτά τα οποία πρέπει να διδαχθεί ένας μαθητής ανάλογα με την τάξη, και να διευρύνουμε το σχολείο με πρόσθετες δράσεις.

Επισκέφτηκα, πριν έρθω να σας συναντήσω, το πρώτο Κέντρο Καινοτομίας στην Ήπειρο, έναν φανταστικό χώρο που δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία να έρθουν και να εξοικειωθούν -και τα σχολεία εκείνα τα οποία δεν έχουν υποδομές- με το τι σημαίνει ρομποτική, με το τι σημαίνει virtual και augmented reality, τι σημαίνει να σχεδιάζεις ένα προϊόν και να το τυπώνεις σε έναν 3D printer.

Και βέβαια χαίρομαι γιατί έχουμε στείλει σε χιλιάδες σχολεία σετ ρομποτικής, τα οποία αξιοποιούν, έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Χαίρομαι γιατί πια έχουμε παραπάνω από 30.000 διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία μας, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και να μπορούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να διδάξουν με έναν διαφορετικό τρόπο.

Από το 2027 θα πάμε στο πολλαπλό βιβλίο, να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική ότι ντε και καλά ένα βιβλίο και μόνο είναι αυτό το οποίο πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων θα μπορούν να διαλέγουν τα βιβλία τους.

Κάνουμε μια μεγάλη επένδυση στις υποδομές των σχολείων μας, διότι καλοί οι ψηφιακοί και διαδραστικοί πίνακες, αλλά αν, παραδείγματος χάρη, τα σχολεία, οι τουαλέτες είναι σε άθλια κατάσταση, αυτό δεν μπορεί να τιμά ένα δημόσιο σύστημα δωρεάν παιδείας.

Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” έχει ήδη φτιάξει παραπάνω από 400 σχολεία: βασικές υποδομές, βαψίματα, τουαλέτες, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία -πολλά σχολεία μας δεν ήταν προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία-, εξωτερικοί χώροι άθλησης.

Όλα αυτά δημιουργούν τις προοπτικές πραγματικά για ένα σχολείο του μέλλοντος, το οποίο, πρώτα και πάνω απ’ όλα, θα σας προικίσει με εκείνες τις δεξιότητες που θα χρειαστείτε στη συνέχεια της ζωής σας.

Ανακοινώσαμε χθες με την Υπουργό Παιδείας -αύριο θα δοθεί μία σημαντική συνέντευξη- ότι ανοίγουμε έναν εθνικό διάλογο για το Λύκειο του μέλλοντος, γι’ αυτό το οποίο αποκαλούμε Εθνικό Απολυτήριο. Διότι εγώ θέλω το σχολείο, Χρήστο, να μην είναι απλά για εσένα ένας μηχανισμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Διότι η αλήθεια είναι ότι το Λύκειο σε μεγάλο βαθμό έχει χάσει τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Ανοίγουμε, λοιπόν, αυτόν τον διάλογο. Προσκαλούμε όλα τα κόμματα να συζητήσουμε με μεγάλη άνεση χρόνου για τις αλλαγές εκείνες που θα ξανακάνουν το Λύκειο αυτοτελή βαθμίδα, το απολυτήριο του οποίου θα έχει τη δική του αξία.

Διότι εσύ θα δώσεις εξετάσεις -σε βλέπω μάλλον για μηχανολόγο μηχανικό ή για ηλεκτρολόγο μηχανικό ή για μηχανικό ή για πληροφορικάριο- αλλά υπάρχουν, σκεφτείτε, και πολλά παιδιά τα οποία τελικά δεν θα επιλέξουν να πάνε στο πανεπιστήμιο και θα κατευθυνθούν προς την τεχνική εκπαίδευση, ή μπορεί να μην πάνε καν στην τεχνική εκπαίδευση και να πιάσουν δουλειά αμέσως μετά το Λύκειο.

Δεν μπορεί, λοιπόν, το πτυχίο του Λυκείου από μόνο του να μην έχει μια βαρύτητα και μια σημαντική αξία την οποία, δυστυχώς, σήμερα δεν την έχει.

Αλλά να κλείσω λέγοντας ότι τίποτα από αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους δασκάλους και τους καθηγητές μας, τους εκπαιδευτικούς μας. Ξέρω ότι συχνά θα θέλαμε να μπορούμε -αρχίζει και γίνεται- να τους πληρώνουμε καλύτερα. Ξέρω ότι το να είσαι δάσκαλος, καθηγητής, είναι ένα βίωμα.

Θέλουμε να κάνουμε και τη ζωή των δασκάλων, των καθηγητών, πιο εύκολη. Χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αφαιρέσουμε γραφειοκρατικό βάρος, ώστε η έμφαση να είναι στο τι γίνεται στην τάξη.

Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί όπου και αν πάω βλέπω εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι είναι πράγματι ταγμένοι στην υπηρεσία της δημόσιας εκπαίδευσης και αγωνίζονται κάθε μέρα να κάνουν το σχολείο πιο ενδιαφέρον, πιο παραγωγικό, πιο δημιουργικό».

Σχετικά με περαιτέρω προσλήψεις εκπαιδευτικών και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την κάλυψη των κενών στα σχολεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε:

«Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες. Κρατάμε σχολεία ανοιχτά, Δημοτικά, έστω κι αν έχουν έναν μαθητή. Αυτό βάζει μεγάλες πιέσεις στο Υπουργείο Παιδείας.

Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και ο σχεδιασμός με την Υπουργό είναι του χρόνου να είμαστε καλύτεροι ως προς την κάλυψη των κενών.

Θέλω να θυμίσω ότι έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους αναπληρωτές και να τους κάνουμε τακτικό διδακτικό προσωπικό. Πάντα θα χρειαζόμαστε αναπληρωτές αλλά, σίγουρα, έχουν γίνει πάρα πολλές προσλήψεις. Γίνονται κάθε χρόνο και θα φροντίσουμε τους χρόνου να έχουμε λιγότερα κενά και πολύ νωρίτερα να έχουμε τα σχολεία μας πλήρως στελεχωμένα».

Στο τέλος της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Εγώ να κλείσω, ευχαριστώντας, καταρχάς, το πάνελ μας. Ό,τι και να πούμε εμείς, θα υπάρχει πάντα η φυσική καχυποψία ότι είμαστε πολιτικοί και θέλουμε -δικαιολογημένα σε έναν βαθμό- να προβάλλουμε το έργο μας. Έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη αξία για το έργο μας, για την προσπάθεια την οποία κάνουμε, να μιλούν πρώτα και πάνω απ’ όλα οι ίδιοι οι ωφελούμενοι.

Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μία κυβέρνηση που νοιάζεται και φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της παράταξής μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη του ιδρυτή μας.

Είμαστε μια μεγάλη κοινωνική λαϊκή παράταξη, η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής πολιτικής.

Μπορούμε όμως να τα κάνουμε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε σήμερα, και πολλά ακόμα, γιατί έχουμε καταφέρει να έχουμε τους πόρους εκείνους, με μία οικονομία η οποία αναπτύσσεται, με μία συνετή δημοσιονομική διαχείριση, για να μπορούμε στη συνέχεια να σκύβουμε πάνω στο κάθε πρόβλημα, να μπορούμε να χρηματοδοτούμε προγράμματα, όπως ο “Προσωπικός Βοηθός”.

Είναι ακριβά προγράμματα αυτά, το ξέρετε, αλλά έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα όσο μένουμε προσηλωμένοι στην οικονομική μας πολιτική, όσο η οικονομία αναπτύσσεται, όσο δημιουργούμε πλεονάσματα και όσο επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στον πολίτη.

Εγώ να σας πω μόνο, ξεκινώντας αυτόν τον προσυνεδριακό διάλογο από τα Γιάννενα, ότι θα πάμε σε πολλές πόλεις, θα καταλήξουμε στο μεγάλο μας Συνέδριο στην Αθήνα από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου, ένα Συνέδριο από το οποίο θα στείλουμε ένα μήνυμα: ότι η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει με τη Νέα Δημοκρατία πρωταγωνίστρια των εξελίξεων, με τη δική σας στήριξη, τη δική σας αγάπη, το δικό σας χειροκρότημα.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ραντεβού στην Αθήνα τον Μάιο».