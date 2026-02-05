Με δέκα λέξεις από τα Ιωάννινα, στη διάρκεια του πρώτου νεοδημοκρατικού προσυνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε ανοιχτό το παράθυρο της ένταξης όλων των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. «Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό θα πω για το ζήτημα», ήταν η λακωνική αποστροφή του για ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, το οποίο ωστόσο συνοδεύεται τους τελευταίους εννέα μήνες από υποσχέσεις και καθυστερήσεις.

Ούτε αυτή τη φορά υπήρξε χρονικός ορίζοντας, με αρμόδια στελέχη να παραπέμπουν γενικόλογα σε εξελίξεις στους επόμενους μήνες. Εξάλλου ήδη έχει ξεπεραστεί το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί δημόσια – σε επίπεδο στόχου, τουλάχιστον.

Τι θα αλλάξει

«Ως υπουργείο Υγείας συμφωνούμε με την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες να έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε», ήταν η πρόσφατη αναφορά του υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους (Naftemporiki Tv). Και οι πληροφορίες λένε ότι εξελίσσονται διυπουργικές συνεννοήσεις.

Στην κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν έναν νέο γύρο δεσμεύσεων, οι οποίες μπορεί να διαψευστούν και αναμένεται να κρατήσουν την «έκπληξη» για την τελευταία στιγμή. Στις τάξεις της ΝΔ υπάρχουν την ίδια στιγμή πιεστικές φωνές ότι «κάναμε το βήμα με το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας για τους ένστολους, πρέπει άμεσα να κάνουμε το βήμα για τους υγειονομικούς».

Αυτό που θα αλλάξει είναι η ισότιμη εργασία των νοσηλευτών ανεξάρτητα από τη χρονιά πρόσληψης. Διότι σήμερα στο ΕΣΥ υπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών: από τη μία εκείνοι που προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά και από την άλλη οι προσληφθέντες μετά από το 2011, οι οποίοι βρίσκονται εντός του ειδικού καθεστώτος.

Θέμα «ασφάλειας» και «δικαιοσύνης»

Εξ ου και οι νοσηλευτές κάνουν λόγο για θέμα «ασφάλειας» και «δικαιοσύνης», ζητώντας από την κυβέρνηση να κινήσει τη διαδικασία και να πάψουν οι ίδιοι να περιμένουν μήνα με τον μήνα και μέσα στο 2026. Τον περασμένο Μάιο ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναγνωρίζοντας την αδικία, είχε δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα του κλάδου, αλλά λίγο μετά χαράχτηκε νέος ορίζοντας υλοποίησης στις αρχές του 2026.

Η συνδικαλιστική ομοσπονδία των νοσηλευτών έχει εκφράσει ανησυχία για την απουσία προετοιμασίας εκ μέρους των κυβερνώντων, καταγγέλλοντας ότι οι κατά καιρούς εξαγγελίες κινδυνεύουν να μείνουν «κενές περιεχομένου».

Στο μεταξύ το θέμα έχει μπει και στο τραπέζι συζήτησης του ΠΑΣΟΚ – τελευταία φορά το 2024, με τροπολογία για τους νοσηλευτές και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.