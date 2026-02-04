Ο τοπικός μητροπολίτης τον αποκάλεσε εκπρόσωπο ενός «έντιμου πατριωτισμού». Ο ίδιος αποφάνθηκε πως «ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί».

Πριν αποκαλέσει τον τοπικό βουλευτή και πρώην πρωθυπουργό «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή» για τα εθνικά δίκαια (ομιλίες μητροπολίτη Χρυσόστομου και Κ. Καραμανλή, Καλαμάτα, 2/2).

Ομολογώ ότι τόσους πατριώτες μαζεμένους στην Καλαμάτα είχαμε να δούμε από τότε που οι Μαυρομιχαλαίοι κατέβασαν τους Μανιάτες λίγο πριν από την Επανάσταση.

Επειδή όμως θέλω να πιστεύω ότι εκτός από πατριώτης είμαι και καλός άνθρωπος θα δώσω ένα δίκιο στον νέο δημότη Καλαμάτας Κώστα Καραμανλή.

Οταν λέει «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά» δεν κάνει απλώς ρεβεράντζα στον Σαμαρά. Διατυπώνει ένα παράπονο που δεν τον ακούν παρά την εμπειρία του.

Να πω ότι έχει άδικο; Δεν έχει. Ολους πρέπει να τους ακούμε διότι αυτό επιτάσσει η δημοκρατία – όπου πάντως ειδική κατηγορία «έμπειρος» δεν προβλέπεται.

Καμία αντίρρηση όμως να τους ακούμε.

Αρκεί κι ο έμπειρος με την εμπειρία του να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να την πέφτει στην κυβέρνηση της οποίας είναι βουλευτής, ούτε στον υπουργό Εξωτερικών αν δεν είναι της αρεσκείας του, ούτε στον Πρωθυπουργό επειδή θεωρεί πως δεν τον ακούει αρκετά.

Διότι αν ο έμπειρος πατριώτης και ασυμβίβαστος αγωνιστής λύσει το ζωνάρι του για καβγά, θα το λύσουν και οι άλλοι. Με τα γνωστά αποτελέσματα.

Πολύ φοβούμαι όμως ότι κάπου εκεί έχουμε ξεφύγει. Ξεκινάει ο Πρωθυπουργός τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος παρά τις ενστάσεις του Βενιζέλου που κι αυτός «έμπειρος» θεωρείται.

Και πριν ακόμη μάθουμε τις προτάσεις για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν ακούμε από δεξιά κι από αριστερά τις κραυγές «συναίνεση» ή «καμία συναίνεση».

Μα πώς ξέρουν σε τι πρέπει ή δεν πρέπει να συναινέσουν πριν μάθουν τι τους προτείνουν; Και γιατί δεν μπορούν να συναινέσουν στο ένα αλλά να μη συναινέσουν στο άλλο;

Πακέτο πάει η προσφορά;

Προφανώς δεν με εκπλήσσουν οι αντιδράσεις. Τόσο μυαλό κουβαλούν οι περισσότεροι διότι τόσο τους βολεύει.

Αλλά τι κάνουν οι «έμπειροι»; Παραδίδουν μαθήματα πατριωτισμού ή ανησυχούν για τα ελληνοτουρκικά ή παίζουν την Πυθία για την αναθεώρηση;

Διότι οι «έμπειροι» δεν υπάρχουν μόνο για να κουνάνε το δάχτυλο στους άλλους, ούτε για να υποδύονται τους παλαιούς γυμνασιάρχες.

Υπάρχουν και ακούγονται, αν έχουν να υποδείξουν κάτι χρήσιμο από την πείρα τους.

Διαφορετικά τι να τους κάνουμε τους «έμπειρους»; Χίλιες φορές οι πατριώτες που έχουν και πιο πλάκα.