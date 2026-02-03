Είναι η πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ένας αναγκαίος εκσυγχρονισμός ή ένας «αναθεωρητικός λαϊκισμός»; Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου επιστρέφουν στο στούντιο του «Στα Σχοινιά» και αυτή τη φορά η αντιπαράθεση χτυπάει «κόκκινο» με φόντο τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης:

Το «φάντασμα» του Άρθρου 16: Από το υποθετικό «ΙΕΚ Μπάμπης» μέχρι την παγκόσμια κατάταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γιατί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων προκαλεί τέτοια ιδεολογική σύγκρουση;

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Η άρση της μονιμότητας μπαίνει στο τραπέζι. Πρέπει το Δημόσιο να λειτουργεί με όρους ιδιωτικού τομέα ή οδηγούμαστε σε μια καθολική εργασιακή επισφάλεια;

Οικονομικός «Κόφτης»: Μπορεί η οικονομική πολιτική των κομμάτων να γίνει συνταγματικά δεσμευτική για να αποφευχθούν οι «ανεκπλήρωτες υποσχέσεις»;

Το «Αριστοκρατικό» ΚΚΕ: Μια απρόσμενη κόντρα για το αν ο Περισσός έχει το προνόμιο να επιλέγει ποιους νόμους εφαρμόζει.

Με αιχμηρές ατάκες για τη «συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού», αναφορές στο μοντέλο της Ολλανδίας αλλά και στον… Ντενγκ Σιαοπίνγκ, οι δύο δημοσιογράφοι αναλύουν αν η κυβέρνηση έχει το «θεσμικό πρότερο έντιμο βίο» να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα.

Δείτε το νέο επεισόδιο του vidcast «Στα Σχοινιά» για ΤΑ ΝΕΑ.