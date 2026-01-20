Η συζήτηση ανοίγει σε όλα τα μεγάλα μέτωπα: Η Πολιτική Προεδρία Τασούλα, το φαινόμενο Καρυστιανού και πώς ανακατεύει το πολιτικό σκηνικό, οι αμβλώσεις και τα όρια της δημόσιας συζήτησης, η δικαιοσύνη και ο κίνδυνος πολιτικής χειραγώγησης, ο Τραμπ και οι στρεβλώσεις της woke κουλτούρας, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και η Γροιλανδία.

Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου διαφωνούν θεσμικά, συγκρούονται πολιτικά και επιχειρούν να δουν καθαρά πίσω από τον θόρυβο της εποχής, στην εκπομπή Στα Σχοινιά.

Δείτε ολόκληρο το vidcast «Στα Σχοινιά»