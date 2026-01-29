Οι γαλάζιες πηγές της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έσπευσαν να μας πληροφορήσουν ότι η Κατερίνα Μπατζελή (η οποία είχε διατελέσει υπουργός Γεωργίας επί ΓΑΠ ) τους είπε «πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις» και δήλωσε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη όσους αγρότες είχαν «παραβατικές συμπεριφορές», σε αντίθεση με τον Σκανδαλίδη που δεν τους παρέπεμπε. Βέβαια, ξέχασαν βολικά να αναφέρουν ότι κατέθεσε και πως η γραμματέας της, όταν η ίδια ανέλαβε, βρήκε στο υπουργικό γραφείο ένα πάκο χαρτιά με ρουσφέτια του νεοδημοκράτη προκατόχου της Σωτήρη Χατζηγάκη.

Εποχή

Ο Μάκης Βορίδης κατήγγειλε ον κάμερα την Κωνσταντοπούλου πως συστηματικά χρησιμοποιεί απαξιωτικό λόγο και ύβρεις εις βάρος των συμπολιτευόμενων βουλευτών. Και διαπίστωσε ότι «τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο την εποχή της Χρυσής Αυγής». Την αδικεί ο γαλάζιος τη Ζωή, πάντως. Επειδή η πρεμιέρα της στα έδρανα της Βουλής συνέπεσε με εκείνη των χρυσαυγιτών στην αίθουσα της Ολομέλειας, δεν είναι σωστό να υπονοεί πως αντιγράφει τις κοινοβουλευτικές τους μεθόδους. Είχε δείξει το πηγαίο της ταλέντο στο μπούλινγκ των πολιτικών αντιπάλων ήδη από το 2012.

Γκριζάρισμα

Χθες, στην Ολομέλεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης αποφάνθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ επί Σημίτη, με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα Ιμια, έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και στη συνέχεια να χτίζει αφηγήματα σαν της «Γαλάζιας πατρίδας». Δεν θα επισημάνω ότι μέχρι και αριστεροί (όχι ιδιαιτέρως φιλικοί προς το Κίνημα) τον κατηγόρησαν για πατριδοκάπηλη ρητορική. Θα αναρωτηθώ, ωστόσο, πόσες Βούλτεψες αντέχει το κυβερνών κόμμα τώρα που υποτίθεται πως προτίθεται να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τυμβωρύχοι

«Δυστυχώς», παρατήρησε ο Παύλος Μαρινάκης, «στην Ελλάδα δημιουργείται από κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης ένα κίνημα τυμβωρύχων με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα δυστυχήματα. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν την πληροφορία ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα». Εχει τα δίκια του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ομως, το ανάποδο, η εκμετάλλευση των υπερβολών τις οποίες εκστομίζουν οι τελευταίοι, ώστε να λανσαριστεί καλύτερα το αφήγημα της σταθερότητας, πώς λέγεται;