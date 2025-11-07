Ο Μάκης Βορίδης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι η παραίτηση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, συνδέεται με διαφωνία για την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «παρέλκει η συζήτηση για την παραίτηση του κ. Βάρρα μετά τη δήλωσή του ότι ανήρτησα τη δική του προκήρυξη».

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετηθεί επί του ζητήματος, τόσο με την απόρριψη της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής όσο και με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί πλήρους έλλειψης πολιτικής ευθύνης από πλευράς του.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με την ανακοίνωση του κ. Βάρρα –στην οποία ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνείται ότι ειπώθηκαν τα όσα επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης– ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λογική βάση στις αιτιάσεις περί «εξώθησης σε παραίτηση». Όπως είπε, «η συζήτηση για την προκήρυξη πλέον παρέλκει, ειδικά μετά τη δήλωση του κ. Βάρρα, γιατί τι λέει; Την δική μου προκήρυξη σήκωσε».

Σε ερώτηση γιατί ασχολήθηκε τόσο με την προκήρυξη, ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι το ζήτημα ήταν κρίσιμο για τη διασφάλιση της επάρκειας των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επεσήμανε ότι χωρίς τεχνικό σύμβουλο ο Οργανισμός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ομαλά και πως ζητούσε όρους που θα εξασφάλιζαν την απαιτούμενη εμπειρία των υποψηφίων αναδόχων.

Όπως ανέφερε, «θεωρώ πολύ θεμιτή την ανησυχία μου αυτή, διότι έπρεπε να γίνει μια διπλή άσκηση: να ανοίξει ο ανταγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η επάρκεια και η εμπειρία των συμμετεχόντων».

Η στάση της κυβέρνησης και η ενημέρωση του πρωθυπουργού

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη σχετικά με το πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας, τον οποίο είχε παραιτήσει, σήμερα είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Βορίδης απάντησε πως πρόκειται για «ψυχολογικού χαρακτήρα ερώτηση». Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη τοποθετηθεί με δύο τρόπους: απορρίπτοντας την πρόταση για Προανακριτική και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος επανέλαβε ότι δεν υφίσταται πολιτική ευθύνη για τον ίδιο.

Τέλος, απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, ο κ. Βορίδης επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για το ζήτημα συνεργασίας με τον κ. Βάρρα, σημειώνοντας πως τον είχε ενημερώσει σχετικά με τις δηλώσεις και τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.