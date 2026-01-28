Το «μυστικό» των αγροτικών ενισχύσεων δεν αφορά τον «τεχνικό σύμβουλο», αλλά το πότε ανοίγει η διαδικασία των αιτήσεων, υπογράμμισε η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Μπατζελή εξήγησε ότι αν το σύστημα υποδοχής αιτήσεων άνοιγε τον Φεβρουάριο, οι οριστικές αιτήσεις θα ολοκληρώνονταν τον Μάιο και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνταν τον Οκτώβριο. Αντίθετα, όπως είπε, «ο τεχνικός σύμβουλος ροκανίζει χρόνο και ανοίγει Σεπτέμβρη. Πανικός». Τόνισε δε ότι ακόμη και με 18.000 δικαιούχους, αλλά και με το gov.gr, «δεν προλαβαίνει να κάνει ο δικαιούχος την αίτηση».

Η πρώην υπουργός διευκρίνισε ότι, αν και υποστηρίζει τη συμβολή των τεχνικών συμβούλων, «αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις καταπάτηση του δημοσίου χρήματος. Τεράστια διαφορά».

Παραβάσεις και αποστολή φακέλων στη Δικαιοσύνη

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας Μάκη Λαζαρίδη για το αν κατά τη θητεία της εντόπισε παραβατικές συμπεριφορές και αν παρέπεμψε υποθέσεις στον εισαγγελέα, η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι «και τους στείλαμε και έγιναν διορθώσεις λογαριασμών».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε εντοπίσει περιπτώσεις όπου «ελαιόδενδρα από ένα νησί έφτασαν στη Θεσσαλία, κανονικά, με παπά και με κουμπάρο». Όπως είπε, έγιναν περικοπές και πολλοί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Σε περιπτώσεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια, πρόσθεσε, «το πρώτο βήμα είναι να πάει στην OLAF», ενώ ενημερώνονται και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ενδεικτικά ανέφερε ότι είχε παραπέμψει μεγάλο παραγωγό στην Υλίκη για ψευδή δήλωση καλλιέργειας αρδευόμενου βαμβακιού.

Καταγγελίες για «ρουσφέτια» και πολιτικές ευθύνες

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας Μαρίας Αποστολάκη, η κ. Μπατζελή έκανε λόγο για παράνομες ενισχύσεις που δόθηκαν από προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και για «ρουσφέτια στη ΡΟΓΗ για εκλογικούς λόγους».

Απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο για το πώς μπορεί να λειτουργεί κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς πολιτική κάλυψη, σημείωσε: «Δεν μπορεί να μη γνωρίζει. Ή δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί ή αδιαφορεί. Όπως και να τα ιεραρχήσεις, αποτελούν σκανδαλώδη συμπεριφορά».

Σε ερώτηση για το αν σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια η πολιτική ηγεσία οφείλει να παραιτηθεί, απάντησε πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση».

Αμφιβολίες για την κατάληξη της επιτροπής

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η κ. Μπατζελή εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν θα καταλήξει κάπου».