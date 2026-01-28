Η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή, αναγνώρισε στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη διαχρονικότητα των προβλημάτων στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Η κ. Μπατζελή κατέθεσε ότι υπήρχαν πάντα προβλήματα και παραβάσεις, επισημαίνοντας ότι απέστελλε περιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών στη Δικαιοσύνη, θέση που διαφοροποιείται από αυτήν του πρώην υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη.

Η πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών και ανέφερε ότι ο θεσμός του τεχνικού συμβούλου υπήρξε από το 2003, με επανεμφάνιση το 2011 επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με αφορμή την κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Όπως επισημαίνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, η πρώην υπουργός αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των προβλημάτων που ταλανίζουν τον οργανισμό.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η κ. Μπατζελή, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, υπογράμμισε πως «πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις» και ότι παρέπεμπε στη Δικαιοσύνη τις «παραβατικές συμπεριφορές» που εντόπιζε. Η τοποθέτησή της, σύμφωνα με τη ΝΔ, διαφοροποιείται πλήρως από εκείνη του επίσης πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν προχωρούσε σε τέτοιες παραπομπές.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, η κ. Μπατζελή ανέφερε ότι δεν ενημέρωνε τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών. Παράλληλα, επισήμανε πως ο θεσμός του τεχνικού συμβούλου ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011, κατά την υπουργία της Μιλένας Αποστολάκη.