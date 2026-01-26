Αγορές αγροτεμαχίων, δεκάδες χιλιάδες ευρώ που “επενδύθηκαν” σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της εντόπισε ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που συνέχισε τον έλεγχο της για συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην τελευταία υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη.

Τα νέα σημαντικά ευρήματα που συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί. Παράλληλα, το “πόρισμα Βουρλιώτη” με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει οδηγήσει ήδη του δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή μετά τις πρόσφατες απολογίες τους στη φυλακή.

Τα νέα ευρήματα, όπως επισημαίνεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δείχνουν ότι οι κατηγορούμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εκτός αυτού ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής να… ξεπλύνει και με αυτή την μέθοδο μαύρο χρήμα.

Τι προέκυψε από την έρευνα της Αρχής;

Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρω με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Χρήματα που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023.Ωστοσο,με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Περαιτέρω από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσό και συγκεκριμένα 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδιαφέροντα στοιχεία όμως φαίνεται πως προέκυψαν και την ανεύρεση μιας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθωτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές ,γεγονός που δημιουργεί, όπως επισημαίνεται αρμόδιως “υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος”.

Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του κυρίου Βουλριωτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.