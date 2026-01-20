Για το «μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ», που κατά την κρίση της ήταν ο τρόπος που χορηγήθηκε το εθνικό απόθεμα, για τις ενδείξεις που υπήρχαν και που αν δεν είχαν αγνοηθεί «θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ», αλλά και για την αντιμετώπιση που είχε η ίδια και άλλος συνάδελφός της που ήταν τα «μαύρα πρόβατα» μίλησε χθες η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία είχε αναλάβει το «βάρος» ελέγχων κόκκινων ΑΦΜ και εν τέλει, όπως πρόσφατα κατήγγειλε, βρέθηκε σε παροπλισμένη θέση στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ». Οι διαπιστώσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία είναι μάρτυρας σε πολλές εκκρεμείς υποθέσεις, διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της πολύωρης εξέτασής της στο Δ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας με κατηγορούμενους πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, τον Νοέμβριο 2020, απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που αναφερόταν σε προβληματικούς ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.

«Φωνάζαμε όλα τα χρόνια»

Οπως εξήγησε στο δικαστήριο η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν δύο τάσεις: «Η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι. Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία, φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά».

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοί σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δεν χρειάζεται να καταχωρισθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης.

Σε ερώτηση της προέδρου της έδρας αν προσέγγισαν ποτέ την ίδια, η Π. Τυχεροπούλου εξήγησε ότι στη δική της περίπτωση επιλέχθηκε άλλη μέθοδος καθώς θεωρείτο το «μαύρο πρόβατο».

Ωστόσο, επικαλέστηκε ως παράδειγμα άλλον συνάδελφό της, που όπως περιέγραψε «τιμωρήθηκε» επειδή αποκάλυψε παράνομες δηλώσεις στην Κρήτη. «Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στον γενικό διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πώς δηλώνεται στην Κρήτη. Ο γενικός διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν. Ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων. Ενας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. Του είπε “αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους”. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει. Και για εμένα το έλεγαν».

Η εξέταση της Παρασκευής Τυχεροπούλου θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την κλήση νέων μαρτύρων.