Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει αυτεπαγγέλτως εισαγγελική έρευνα για τα εργατικά δυστυχήματα, συνοδευόμενη από συλλήψεις, ενώ οι πρώτες ενδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας δεν δείχνουν παραβιάσεις εργατικών νόμων.

Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε το φαινόμενο «τυμβωρυχίας» από κόμματα και μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, παραποιούν τα στοιχεία και παρουσιάζουν λανθασμένα την Ελλάδα ως πρωταθλήτρια σε εργατικά δυστυχήματα, αν και επίσημες μετρήσεις την κατατάσσουν στις χώρες με τα λιγότερα τέτοια δυστυχήματα.

Κάλεσε το κοινό να μη δέχεται αμάσητες πληροφορίες από μέσα και πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραπλανούν σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εκμετάλλευσης της τραγωδίας χωρίς πλήρη στοιχεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στα πρόσφατα εργατικά ατυχήματα, υπογραμμίζοντας ότι «από τη στιγμή που υπάρχει απώλεια ανθρώπινων ζωών, αυτεπαγγέλτως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και κάποιες συλλήψεις». Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα στα Τρίκαλα δεν φαίνεται να συνδέεται με παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ τα ζητήματα ασφάλειας διερευνώνται ήδη από τη Δικαιοσύνη.

«Δυστυχώς, με πολύ μεγάλη λύπη το λέω αυτό, γιατί κάθε ζωή που χάνεται, ειδικά εν ώρα υπηρεσίας, είναι η πιο τραγική είδηση», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Κατηγόρησε ορισμένα κόμματα και μέσα ενημέρωσης ότι έχουν δημιουργήσει, όπως είπε, «ένα κίνημα “τυμβωρύχων”», επιχειρώντας να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία για πολιτικά οφέλη. Παράλληλα, επέκρινε εκπομπές και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ψευδώς την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη Μέτρηση των Δυστυχημάτων, η χώρα μας παραμένει μεταξύ των τριών κρατών της ΕΕ με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. «Προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους “δήθεν” influencers», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να μην καταπίνουν αμάσητη κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες», επισημαίνοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να οικοδομήσουν ψευδή αφηγήματα πάνω σε ανθρώπινες τραγωδίες. Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα παραμένουν σταθερά στα 46-48 ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός σημαντικά μικρότερος από εκείνον που παρουσιάζεται σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναφορικά με ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «βεβαίως θα γίνει η συνάντηση». Όπως είπε, τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία, με στόχο αυτή να πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου.

Σχολιάζοντας ανάρτηση της κ. Καρυστιανού, υπογράμμισε: «Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση κι έναν πρωθυπουργό που ασκούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα». Τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να διεξάγεται «με όρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης», χαρακτηρίζοντας τη στάση της κ. Καρυστιανού «στερούμενη σοβαρότητας».

Η υπόθεση Κεφαλογιάννη

Αναφερόμενος στον σάλο που προκλήθηκε με την Όλγα Κεφαλογιάννη και την επίμαχη διάταξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «δεν ήταν τροπολογία, αλλά νομοθετική διάταξη μεταξύ άλλων οκτώ». Όπως εξήγησε, το σχετικό νομοσχέδιο περιλάμβανε άρθρα από περισσότερα υπουργεία και συζητήθηκε κανονικά στις επιτροπές της Βουλής, όπου υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης από κόμματα και φορείς.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η διάταξη δεν τροποποίησε τον πυρήνα του οικογενειακού δικαίου σχετικά με την επιμέλεια. Τόνισε ότι, εάν κάποιος πολιτικός κάνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, το πράττει ως πολίτης και όχι λόγω πολιτικής ιδιότητας. «Η κριτική που γίνεται στην κ. Κεφαλογιάννη για τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης της διάταξης είναι μια άλλη συζήτηση, όμως στο τέλος της ημέρας τη μεγαλύτερη αξία την έχουν τα παιδιά», κατέληξε.