Σε ανακοίνωσή του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδικάζει με έντονο τρόπο τα περιστατικά βανδαλισμών και τραμπουκισμών που σημειώθηκαν στα μπλόκα των αγροτών.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «ντροπή» τα γεγονότα, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται επαγγελματίες μόνο και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στον δημόσιο διάλογο και στη δημοκρατική διαδικασία.