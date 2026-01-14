Λίγο μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη συνάντηση βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα.

Πρόκειται για δύο τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή που συνομίλησε με τον πρωθυπουργό.

Οι άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Κατά πληροφορίες, τα οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Κι όλα αυτά ενώ σήμερα στις 11:30, έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων, με αντικείμενο προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή ρυθμίσεων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη αντιπροσωπείας αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν επί 3,5 ώρες τα προβλήματα καθώς και τα αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την κυβέρνηση.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μετά το πέρας και των σημερινών συναντήσεων με την εξειδίκευση καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Κάθοδο με τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας

Να «κατέβουν» με τρακτέρ στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο, προτείνουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας στη Λάρισα, όπως διεφάνη από τη νέα συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Τα παραπάνω θα τεθούν ως πρόταση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στη 1:00 το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στα αξιοσημείωτα της σημερινής σύσκεψης είναι και η απόφαση να «αποβληθούν» από το μπλόκο, όσοι αγρότες συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης είπε χαρακτηριστικά: «Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».