Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 41χρονο οδηγό ΙΧ σημειώθηκε στην παράκαμψη που έχει δώσει η τροχαία στο ύψος της Λιβαδειάς λόγω των μπλόκων των αγροτών αργά το βράδυ της Τρίτης (13/1) .

Με τις συνθήκες να είναι ακόμη υπό διερεύνηση, το όχημα με οδηγό τον 41χρονο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στο ύψος των Βαγίων Βοιωτίας με φορτηγό που οδηγούσε ένας 42χρονος στο ρεύμα προς Λιβαδειά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα δεν χωρούσαν παράλληλα στον δρόμο, καθώς το φορτηγό ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει φωτισμός στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο.

Ο άτυχος 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.