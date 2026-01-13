Για ουσιαστικό διάλογο ο οποίος οδήγησε σε βελτιώσεις για τα αγροτικά μέτρα, κάνουν λόγο οι δυο πλευρές –κυβέρνησης και αγροτών- μετά την μαραθώνια συνάντηση υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι βελτιώσεις αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο στην αντλία, την επιτάχυνση αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ καθώς και στα μέτρα ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα:

-Μείωση ρεύματος στα 0,85 €/kWh και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ρύθμιση και είναι συνεπείς επί ένα χρόνο

-Αύξηση ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια

-Μείωση του ποσοστού του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην έκπτωση του ΕΦΚ

-Επιτάχυνση στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

Η συνάντηση για τα αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για νέα συνάντηση με τους αγρότες την άλλη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, η συνάντηση θα αφορά και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανατώθηκαν τα ζώα.

Ο αριθμός των ζώων που θανατώθηκαν εκτιμάται στις 5.000

«Δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο»

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. «Η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», ανέφερε ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός στέλνοντας μήνυμα στους αγρότες οι οποίοι αρνήθηκαν τον διάλογο.

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Στη συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες συζυτήθηκαν επίσης και τα ακόλουθα θέματα:

1) Τεχνικά ζητήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) θέματα νέων αγροτών

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – με επικαιροποίηση της μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Νέα συνάντηση

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνάντηση που συμφωνήθηκε θα γίνει την Τετάρτη (14/01), στις 11.30 π.μ., στο γραφείο του αντιπροέδρου.

Κρίσιμη η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Το βλέμμα όλων είναι στην πανελλαδική σύσκεψη, αύριο το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας. Οι αγρότες σκέφτονται ήδη τις επόμενες κινήσεις τους και στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση και για… απόβαση στην Αθήνα.

Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι να κατέβουν μαζικά στην Αθήνα και να πραγματοποιήσουν ένα συλλαλητήριο, το οποίο θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί μία ακόμα συνάντηση με τον πρωθυπουργό με δύο επιτροπές αυτή τη φορά, μία με αγρότες και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Πρόταση για τρακτέρ στην Αθήνα

Σημειώνεται ότι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας πρότειναν ωα «κατέβουν» με τρακτέρ στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο. Ωστόσο, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Τα παραπάνω θα τεθούν ως πρόταση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στη 1:00 το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας.

Τι θα κάνουν τα υπόλοιπα μπλόκα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι εκπρόσωποι έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία αποτελείται από τα υπόλοιπα 62 μπλόκα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.

Τα 62 μπλόκα που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους. Μάλιστα, σήμερα 15:00 με 18:00 (σ.σ. την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου) αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από το μπλόκο της Νίκαιας έκλεισαν την Παλιά Εθνική Βόλου – Αθήνας στο ύψος του χωριού Αχιλλείου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης ως προς το επικείμενου ραντεβού της κυβέρνησης με τους αποσχιθέντες. Παράλληλα, και στα Μάλγαρα έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα, ενώ ζητάνε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό σε νέο ραντεβού, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ήδη αναφέρει.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας στηρίζουν πλήρως τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και δεν πρόκειται να διασπαστούν, παρά τις προσπάθειες που αποδίδονται σε κυβερνητικές κινήσεις. Τονίζεται πως παραμένουν ενωμένοι στον κοινό τους αγώνα για επιβίωση, ανεξαρτήτως των «εφιάλτων» που μπορεί να προκύψουν.