Να «κατέβουν» με τρακτέρ στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο, προτείνουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας στη Λάρισα, όπως διεφάνη από τη νέα συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Τα παραπάνω θα τεθούν ως πρόταση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στη 1:00 το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στα αξιοσημείωτα της σημερινής σύσκεψης είναι και η απόφαση να «αποβληθούν» από το μπλόκο, όσοι αγρότες συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης είπε χαρακτηριστικά: «Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».