Για τρεις ώρες, από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 της Τρίτης, οι αγρότες απέκλεισαν με τρακτέρ την παλαιά εθνική οδό Λάρισας, στο ύψος του Πλατυκάμπου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με λίστα που είδε το φως της δημοσιότητας, επτά Θεσσαλοί – εκ των οποίων τέσσερις από τη Λάρισα – περιλαμβάνονται στην ομάδα των αγροτών που συναντώνται με τον Πρωθυπουργό.

Σε δηλώσεις του από τον κόμβο Πλατυκάμπου, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ν. Μαγνησίας, κ. Γιώργος Τερζάκης, ανέφερε ότι η λίστα δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, επισημαίνοντας πως κάποιοι Θεσσαλοί που αναφέρονται σε αυτήν δεν μετέβησαν τελικά στην Αθήνα για τη συνάντηση.

Τα άτομα από τη Λάρισα που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι οι Δημήτρης Μπαλούκας, Θεόδωρος Παπακωστούλης, Αντώνης Μπατρακούλης και Νίκος Παρλάτζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, στο μπλόκο της Νίκαιας επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για τους τέσσερις, καθώς αποφάσισαν να παραστούν αυτοβούλως στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ακολουθώντας προσωπική στρατηγική.

Τέλος, για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στιw 13:00 στον Παλαμά Καρδίτσας.