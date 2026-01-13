Σε εξέλιξη βρίσκεται στον δέκατο όροφο του ξενοδοχείου «Τιτάνια» η συνέλευση των αγροτών που σκοπεύουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15:00.

Όπως μεταδίδει το Orange Press, εκπρόσωποι αγροτών συντονίζουν τις κινήσεις τους και οριστικοποιούν τη λίστα των αιτημάτων λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση. Το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Παλιούρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκπροσώπηση, ενώ περιέγραψε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σύσκεψη.

«Παραβρίσκομαι σήμερα στη σύσκεψη των αγροτών και στη συνέχεια στο ραντεβού που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας και όχι σαν Μπράλου. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το κλίμα μεταξύ των αγροτών, ο κ. Παλιούρας σημείωσε: «Το κλίμα είναι ενωτικό. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά τη συνάντηση».