Μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρξαν διαβουλεύσεις για την εκπροσώπηση των αγροτοκτηνοτρόφων που θα βρεθούν στις 15:00 στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ποιοι θα πάνε στο Μαξίμου

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική, υπό την έννοια ότι καλύπτονται «14 μπλόκα και άλλες οργανώσεις» με τη συμμετοχή και προσώπων που ήταν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο. Από την άλλη βέβαια, τα πολυπληθέστερα και πιο σκληρά μπλόκα παραμένουν, προειδοποιώντας για κλιμάκωση.

«Εμείς και σήμερα ζητάμε τη συνάντηση. Έχουμε τις επιτροπές μας έτοιμες» επέμεινε πριν από λίγο ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας. «Αν η κυβέρνηση δεν συναντήσει τα μπλόκα που εκπροσωπούνται στην πανελλαδική, όποιον άλλο συναντήσει εκπροσωπεί τον εαυτό του» πρόσθεσε. Για αύριο στον Παλαμά Καρδίτσας προγραμματίζεται σύσκεψη των αγροτών για τα επόμενα βήματα τους. Στο τραπέζι είναι, όπως επιβεβαιώνουν οι αγρότες, και η σκέψη για κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα.

Κυβέρνηση και αγρότες ξαναχάνονται στο μέτρημα, όπως φαίνεται. Κι αυτό διότι απέναντι στη μια πλευρά που μιλάει για εκπροσώπους 14 μπλόκων, η άλλη υποστηρίζει ότι πρόκειται για μόνο 6.

Διαβάστε επίσης: