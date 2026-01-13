Ως «κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τη μειοψηφία των αγροτών που, όπως είπε, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30 χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία – σίγουρα είναι και το ΚΚΕ – ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με τη συνάντηση που θα γίνει στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου σημείωσε ότι «θα είναι με πολλά μπλόκα, αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση με τις περιοχές. Ενδεχομένως να προστεθούν και άλλοι εκπρόσωποι.

Ρήγμα στον διάλογο με τους αγρότες: Το «όχι» της Πανελλαδικής

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχιστεί ο διάλογος με τον πρωτογενή τομέα.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να συμμετάσχουν, υποστήριξαν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Τόνισαν ότι «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο», υπενθυμίζοντας πως η πρόσκληση της κυβέρνησης περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, λόγω αδυναμίας συγκρότησης ενιαίας επιτροπής.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι ο διάλογος «γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτοντας πως «κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην παραστούν στη συνάντηση, μετά από συσκέψεις στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται πως με την κυβέρνηση σήμερα θα συναντηθούν εκπρόσωποι των μπλόκων των Πράσινων Φαναριών, των Κερδυλλίων, της Κορίνθου και της Κρήτης.