Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για ανεύθυνη και επικίνδυνη διαστρέβλωση και κοπτοραπτική

Ο κ. Μαρινάκης καταγγέλλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης παραποιεί σημεία από ραδιοφωνική του συνέντευξη σχετικά με τη θέση της Ελλάδας για τη Γροιλανδία, παρουσιάζοντας αποσπασματικά τα λεγόμενά του που αφορούν το διεθνές δίκαιο και τις ανησυχίες της Αμερικής.

Ο υφυπουργός παραθέτει αυτολεξεί την πλήρη τοποθέτησή του, στην οποία υπογραμμίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι πως η Γροιλανδία αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και το διεθνές δίκαιο δεν αμφισβητείται, ενώ υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω στρατιωτική στήριξη, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική.

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμα φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Στα σημεία της τοποθέτησής του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματός του, όπως διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε σημείο σημερινής μου ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για ακροβασίες και αλλάζοντας εντελώς το νόημα των όσων είπα λέγοντας: “Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι “δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις”. Τι εννοεί ο ποιητής;”», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και προσέθεσε: «Λογικό να μη μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τι εννοεί “ο ποιητής”, αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα για τη θέση της Ελλάδας για τη Γροιλανδία γι’ αυτό τα παραθέτω αυτολεξεί: “Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος -δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων, μπορεί να δει, αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο”».

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αρχίσει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του. Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς», τόνισε.