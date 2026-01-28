Με αίμα βάφτηκε η εκδρομή των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, καθώς επτά φίλοι του έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία. Η οικογένεια του Δικεφάλου βρέθηκε ξανά στην ίδια θέση. Αρχικά θρήνησε τον χαμό του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κατσούρη στις 9 Φεβρουαρίου 1998, σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ενώ πριν από σχεδόν 26½ χρόνια, στις 4 Οκτωβρίου 1999, έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε μια στροφή των Τεμπών. Στο μνημείο που έχει στηθεί στα Τέμπη, οι οπαδοί του Δικεφάλου έγραψαν πως «η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα».

Το δυστύχημα που έγινε χθες το μεσημέρι καταγράφηκε στην περιοχή Τίμις, σε ένα σημείο που χαρακτηρίζεται «δρόμος του θανάτου», καθώς εκεί έχουν σημειωθεί πάνω από 320 τροχαία ατυχήματα. Οι δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ επέβαιναν σε βαν, με τον οδηγό να επιχειρεί προσπέραση, κατά τη διάρκεια της οποίας το βαν αρχικά συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό, με αποτέλεσμα οι επτά από τους επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι τρεις να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της χώρας.

Τα νέα άρχισαν να καταφθάνουν μέσα από ρεπορτάζ των Μέσων στη Ρουμανία, για να ακολουθήσει η επιβεβαίωση από την πρεσβεία της Ρουμανίας, η οποία ειδοποιήθηκε για το συμβάν από έναν εκ των επιβατών του βαν που επέζησε.

Το νέο άρχισε να διαδίδεται και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αλλοι είχαν ήδη φτάσει στη Λυών και άλλοι είχαν λίγες ώρες που είχαν ξεκινήσει τις δικές τους οδικές εκδρομές. Δεν ήταν μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο βαν οι οποίοι επέλεξαν να ταξιδέψουν με τελικό προορισμό τη Λυών μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Οι πολύωροι έλεγχοι που γίνονται στα σύνορα των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, σε συνδυασμό με πληροφορίες που ήθελαν τη δημιουργία ουρών στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σερβία λόγω παρουσίας πολλών φορτηγών, οδήγησαν πολλούς σε αυτό το δρομολόγιο. Οσοι εκδρομείς ξεκίνησαν χθες το πρωί πήραν, λίγες ώρες αργότερα, τον δρόμο της επιστροφής. Σε επικοινωνία που είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τη διοίκηση, τους γνωστοποίησαν πως δεν επιθυμούν να βρεθούν στο πέταλο των φιλοξενουμένων, το οποίο και θα είναι κλειστό στην αναμέτρηση με τη Λυών, ειδικά από τη στιγμή που η UEFA δεν ήθελε καν να συζητήσει το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης.

Τραγική ειρωνεία τη Δευτέρα, σε αυτόν τον δρόμο, μεταξύ Λούγκοϊ και Καρανσέμπες, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με ελέγχους της Τροχαίας. Οι αστυνομικοί επέβλεπαν την κυκλοφορία για αρκετές ώρες στον αυτοκινητόδρομο DN6, μαζί με επιθεωρητές της ρουμανικής Διοίκησης Οδών. Ελέγχθηκαν 225 αυτοκίνητα και επιβλήθηκαν 173 πρόστιμα, συνολικού ύψους σχεδόν 50.000 λέι, για διάφορες παραβάσεις. Σε πάνω από 100 οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, 4 οδηγοί έχασαν την άδειά τους.

Ιβάν Σαββίδης: «Δικά μας παιδιά…»

Ο Ιβάν Σαββίδης, σε τοποθέτησή του μετά το δυστύχημα, ανέφερε: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Κι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

ΠΑΟΚ: «Μια ακόμα μαύρη μέρα»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε: «Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τα πήρε μακριά. Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού. Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο. Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα. Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».

Οι ΠΑΕ

Ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο οι περισσότερες ΠΑΕ όσο και οργανωμένοι οπαδοί ομάδων. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αυτοκινητικού δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ». Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Η Θύρα 7 των φίλων του Ολυμπιακού έγραψε: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Επιζών ενημέρωσε για το θανατηφόρο τροχαίο! Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει». Ο Super 3, των φίλων του Αρη, ανέφερε: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε».

Κεράκια και λουλούδια

Στην Τούμπα συγκεντρώθηκαν το απόγευμα φίλοι του ΠΑΟΚ, ανάβοντας κεράκια έξω από τη Θύρα 1. Στο σημείο βρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης, του αγωνιστικού τμήματος, ποδοσφαιριστές και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπου άφησαν λουλούδια.

Σε δήλωσή του σε Μέσο της Ρουμανίας, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σχολίασε: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Πρόκειται για μια τραγωδία. Ενδεχομένως, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση να μη γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Ολοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας. Οταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά γίνεται αισθητή σε μεγάλο βαθμό. Η θλίψη είναι απέραντη και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια».