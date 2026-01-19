Ο Γιόβιτς όταν βλέπει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και για ένα… προσωπικό λόγο παθαίνει αμόκ και ξεσαλώνει! Μετά το χατ τρικ που είχε σημειώσει στη Λεωφόρο, ο σέρβος επιθετικός πέτυχε… καρέ, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, και «υπέγραψε» την άνετη νίκη της ΑΕΚ με 4-0, απέναντι σε μία ομάδα που ξεφούσκωσε απότομα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γιόβιτς χθες είχε έξι τελικές προσπάθειες στα 90′ του ντέρμπι, από αυτές οι πέντε βρήκαν στόχο και οι τέσσερις κατέληξαν στα δίχτυα!

Οι Κιτρινόμαυροι με τη νίκη τους αυτή, έβγαλαν αντίδραση μετά τον αποκλεισμό σοκ από τον ΟΦΗ και έδειξαν να συνέρχονται μετά τα δύο πρώτα αρνητικά αποτελέσματα στο ξεκίνημα του 2026.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν προχώρησε μόνο σε αλλαγή έξι προσώπων, αλλά και διάταξης σε σχέση με την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε κόντρα στον ΟΦΗ για το Κύπελλο. Μάλιστα έδωσε φανέλα βασικού για πρώτη φορά μετά την απόκτησή του και τη χρησιμοποίησή του δύο φορές ως αλλαγή στον Μπάρναμπας Βάργκα, ενώ έριξε από την αρχή στο παιχνίδι τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, δηλαδή εδώ και 42 ημέρες! Αξίζει να αναφέρουμε δε, ότι άφησε εκτός αποστολής τον Καλοσκάμη, μετά την κακή του εμφάνιση με τον ΟΦΗ.

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στη δεύτερη επίσκεψή της στα καρέ του Παναθηναϊκού με τον «φονιά» των Πράσινων Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έφτασε τα τέσσερα γκολ εις βάρος των φιλοξενούμενων και στη συνέχεια έψαχνε στιγμές.

Μετά την έξοδο του Βάργκα και την προώθηση του Γιόβιτς στην κορυφή, αλλά ταυτόχρονα και το αδιανόητο κλατάρισμα του Παναθηναϊκού, χρειάστηκαν δύο τελικές στις δύο πρώτες ισάριθμες τελικές μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για να ολοκληρωθεί η σεμνή τελετή στην «Opap Arena» και μία ακόμα για να ολοκληρωθεί ένας θρίαμβος που είχε να συμβεί από τις 28 Ιανουαρίου του 1940 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1939-1940, όταν η ΑΕΚ είχε κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό 4-0!