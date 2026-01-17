Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιώργος Κάτρης. Ο νεαρός αμυντικός επανεντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Λεβαδειακό και είναι μεταξύ των επιλογών του Ράφα Μπενίτεθ.
Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τζούριτσιτς και Ντέσερς, καθώς και αρκετοί παίκτες για λόγους τακτικής. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
