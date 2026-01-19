Απεβίωσε ο Νικόλαος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών, ένας πρωτοπόρος της ελληνικής βιομηχανίας. Hταν στο τιμόνι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ επί δεκαετίες και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της έθεσε γερές βάσεις για την ανάπτυξή της. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932, μαθήτευσε αριστούχος στη σχολή Μπερζάν και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.

Εργάστηκε από νωρίς στις οικογενειακές επιχειρήσεις σε διάφορες θέσεις, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της μεταπολεμικής περιόδου, αλλά και μετέχοντας ενεργά στην παραγωγική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της τότε Ελληνικής Βιομηχανίας Χαλκού και Αλουμινίου. Το 1964, μετά τον θάνατο του Μιχαήλ Στασινόπουλου, ανέλαβε μαζί με τον αδελφό του Ευάγγελο τα ηνία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Σήμερα η εταιρεία είναι μια εταιρεία συμμετοχών που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Διακρίθηκε επίσης στον πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα, καθώς, μαζί με τη μητέρα του Μαριάνθη και τον αδελφό του Ευάγγελο, ίδρυσε στη μνήμη του πατέρα του το Κοινωφελές Ιδρυμα «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ». Σε ανακοίνωσή τους η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ εκφράζουν την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη για την απώλειά του.

Πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ επέβαλε στο διάστημα 2022-2025 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για παραβάσεις που αφορούσαν σε υποθέσεις καθορισμού τιμών μεταπώλησης. Σύμφωνα με έναν πρακτικό οδηγό που δόθηκε στη δημοσιότητα για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης, σε οκτώ υποθέσεις που διερεύνησε η Επιτροπή από το 2022 μέχρι και σήμερα, τα συνολικά πρόστιμα ανέρχονται σε 3.177.744 ευρώ ενώ από το 2010 έχει εκδώσει 20 αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης.

Γερμανία: οργιάζει το οικονομικό έγκλημα

Μεμονωμένοι απατεώνες αλλά και το οργανωμένο έγκλημα επωφελούνται, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί εισαγγελείς και δικαστές για να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων καταγγέλλει η Ενωση Δικαστών της Γερμανίας (DRB). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά που επικαλείται η Deutsche Welle, η Γερμανία έχει έλλειψη 2.000 εισαγγελέων, ενώ υπήρχαν περίπου 1 εκατομμύριο ανοιχτές υποθέσεις που περιμένουν ακόμη να διερευνηθούν. Αυτό ωφελεί ουσιαστικά τις οργανώσεις της μαφίας και τους καταχραστές. Η ιδέα ότι η Γερμανία είναι παράδεισος για το οικονομικό έγκλημα έχει αναφερθεί πολλές φορές, με τους παρατηρητές να σημειώνουν ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος στις Αρχές για να αντιληφθούν τις πρακτικές του οικονομικού εγκλήματος από συμμορίες, την ώρα που υποθέσεις απάτης υψηλού προφίλ κοστίζουν στο κράτος δισεκατομμύρια.

ΕΕ: απεξάρτηση από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρά στη σταδιακή κατάργηση κινεζικού εξοπλισμού από κρίσιμες υποδομές, αποκλείοντας εταιρείες όπως η Huawei και η ZTE από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα ηλιακής ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times». Το υπάρχον καθεστώς για περιορισμό προμηθευτών υψηλού κινδύνου είναι προαιρετικό, αλλά η ΕΕ εξετάζει να το κάνει υποχρεωτικό, αναφέρει το δημοσίευμα. Η πρόταση θα παρουσιαστεί την Τρίτη, αναφέρεται. Ορισμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε μεγάλες αγορές όπως η Ισπανία και η Γερμανία έχουν αντισταθεί στο παρελθόν στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Τα χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή κατάργηση θα εξαρτηθούν από τους κινδύνους που τίθενται για το μπλοκ ανά συγκεκριμένο κλάδο και θα λαμβάνουν υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προμηθευτών.

Λερναία ύδρα τα κρατικά φέσια

Στο ύψος τους παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι και τον Νοέμβριο του 2025 παρέμειναν στα επίπεδα των 3,8 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος χρωστάει σε προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους 3,792 δισ. ευρώ, ποσό που είναι οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Οκτώβριο (3,812 δισ. ευρώ), ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 είναι αυξημένο κατά 741 εκατ. ευρώ ή κατά 24,3%. Οι συνολικές οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου ανήλθαν σε 3,026 δισ. ευρώ, μειωμένες σε σύγκριση με τα 3,103 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Χρονιά ρεκόρ

Χρονιά ρεκόρ ήταν το 2025 αναφορικά με την καταθετική δραστηριότητα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα στο Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.107 αιτήσεις, αριθμός που συνιστά νέο εθνικό ρεκόρ στους τομείς υγείας, τροφίμων και φαρμακευτικής, πράσινης ενέργειας και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης, κατατέθηκαν 7.663 νέα εμπορικά σήματα, έναντι 6.337 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 20,90%.

Ο Μασκ διεκδικεί έως 134 δισ. δολ.

Ο Ιλον Μασκ ζητά αποζημίωση έως και 134 δισ. δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, λέγοντας ότι του αναλογεί μερίδιο από κέρδη τους λόγω της αρχικής του υποστήριξης σε αυτές, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο των ΗΠΑ. Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη συμμετοχή του Μασκ ο οποίος τη συνίδρυσε το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο Μασκ στην κατάθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.