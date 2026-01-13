Μία ακόμα αποκαλυπτική κατάθεση για τη σχέση του κατηγορουμένου Γιάννη Λαβράνου με την εταιρεία Krikel αλλά και τη σχέση του με τον συγκατηγορούμενό του Φέλιξ Μπίτζιο ξετυλίχθηκε χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, ενώπιον του οποίου εξελίσσεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σοβαρή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα, η οποία είχε συνεργαστεί επί χρόνια ως γραμματέας του Φ. Μπίτζιου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και στην εμπλεκόμενη εταιρεία Krikel. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας εξετάστηκε για πρώτη φορά ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που ερευνά ενδελεχώς την υπόθεση επιχειρώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια ώστε να σχηματίσει στέρεη δικανική πεποίθηση όταν φτάσει η ώρα της κρίσης των κατηγορουμένων.

«Αχυράνθρωπος»

Η κατάθεση της Λ. Κατσούδα αξιολογείται από παράγοντες της διαδικασίας ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για μία ακόμα μαρτυρία που συνδέει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο με την εταιρεία Krikel, επιβεβαιώνοντας έτσι ουσιαστικά ότι ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Σταμάτης Τρίμπαλης ήταν επί της ουσίας «αχυράνθρωπος», όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει καταθέτοντας στο παρόν δικαστήριο.

Η μάρτυρας όμως επιβεβαίωσε την «κατάθεση Τρίμπαλη» και σε ένα άλλο κομβικό σημείο, που έχει επίσης τη δική του αξία στον «ζυγό» της αξιολόγησης όλων των στοιχείων: ότι και η ίδια είχε ακούσει από πολλούς στην εταιρεία Κrikel να λένε πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα μη φοβάσαι τίποτα».

Πρόεδρος: Με ποιον συνεννοηθήκατε για την πρόσληψή σας στην Krikel;

Mάρτυρας: Με τον κ. Λαβράνο. Δεν μου συστήθηκε ως ιδιοκτήτης, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί. Νόμιμος εκπρόσωπος ήταν ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης. Η μοναδική συνεργασία που είχα μαζί του ήταν να υπογράφει κάποια έγγραφα όταν χρειαζόταν. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί. Δεν ήμουν ποτέ παρούσα σε καμία συνάντηση. Εχω την εντύπωση ότι δεν ασκούσε διοίκηση ο κ. Τρίμπαλης.

Η μάρτυρας στη συνέχεια απαντώντας και σε ερώτηση του προέδρου είπε ότι «τη διοίκηση (σ.σ.: της Krikel) θεωρώ ότι την έκανε ο κ. Λαβράνος».

Η Intellexa

Ξεχωριστό κεφάλαιο της κατάθεσής της αποτέλεσε το ζήτημα των αδειών εξαγωγής λογισμικού που έλαβε η Intellexa, από το υπουργείο Εξωτερικών, στο Σουδάν, την Ουκρανία και τη Μαδαγασκάρη, με το όνομά της να υπάρχει στα σχετικά έγγραφα ως επαφή επικοινωνίας. «Μου ζητήθηκε από τον κ. Λαβράνο να μιλήσω με το υπουργείο Εξωτερικών για να επιδοθούν οι άδειες εξαγωγής. Μου τις είχε δώσει ο κ. Λαβράνος», είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Δεν σας παραξένεψε ότι είχε τεθεί το δικό σας όνομα στις άδειες;

Μάρτυρας: Συνηθίζεται ως γραμματειακή υποστήριξη όταν αναλαμβάνεις διεκπεραίωση.

Πρόεδρος: Δεν σας φάνηκε περίεργο ότι ο κ. Λαβράνος σάς έδινε μία άδεια για μια άλλη εταιρεία;

Μάρτυρας: Οχι.

Πρόεδρος: Οταν είδατε Intellexa, πήγε το μυαλό σας στον κ. Μπίτζιο;

Μάρτυρας: Ναι.

Στη συνέχεια, η μάρτυρας αποκάλυψε απαντώντας σε ερωτήσεις πως για το κρίσιμο θέμα των αδειών εξαγωγής λογισμικού συνεννοήθηκε με τον κ. Λαβράνο και τον κ. Μερόν Χαρπάς, από την εταιρεία Intellexa, προκειμένου να συνταχθούν οι αιτήσεις.

Υποστήριξη κατηγορίας (Ζ. Κεσσές): Ο κ. Τρίμπαλης έχει πει ότι του είπαν «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα μη φοβάσαι τίποτα». Εσείς το έχετε ακούσει;

Μάρτυρας: Το είχα ακούσει.

Υποστήριξη κατηγορίας: Μπορείτε να θυμηθείτε ποιος το είχε πει;

Μάρτυρας: Μπορεί και όλοι.

Η δίκη συνεχίζεται σήμερα.