Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Δίνεται μάλιστα προθεσμία στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλλει την αντίκρουση της ως τις 16 Φεβρουαρίου.

Παρήλθε ένας χρόνος και ουδέποτε εκτελέστηκε η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας.

Ο Πρωθυπουργός υπό την εποπτεία του οποίου ήταν η ΕΥΠ σιωπά ένοχα και σφυρίζει αδιάφορα για τον ορυμαγδό αποκαλύψεων στη δίκη των υποκλοπών για την χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator.

Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δημοκρατία , για όσους αγωνίστηκαν να μην ξεχαστει η υπόθεση των υποκλοπών. Γίνεται ακόμα πιο σημαντική, τη στιγμή που το καταρρέον σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία χρησιμοποιώντας παρακρατικές μεθόδους».