Την εκτίμηση ότι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι υπόθεση κατασκοπείας και πως υπήρχε κοινός βραχίονας μεταξύ ΕΥΠ και predator εξέφρασε ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδα Documento Κώστας Βαξεβάνης καταθέτοντας το δικαστήριο ενώπιον του οποίου συνεχίζεται η δίκη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Για πρώτη φορά μάλιστα αποκάλυψε πως πηγή των πληροφοριών του για όλα τα δημοσιεύματα προηγήθηκαν και αφορούσαν την παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων, που επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από το πόρισμα της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήταν από πηγές που είχαν πρόσβαση στην ΕΥΠ χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Ο Κώστας Βαξεβάνης καταθέτοντας στο δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφέρθηκε στο πως ξεκίνησε να ασχολείται με την υπόθεση, επισημαίνοντας πως άρχισε από το 2019.

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι η εταιρία ήρθε στην Ελλάδα το 2020. “Μαθαίνουμε ότι στόχος είναι ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης. Αρχίζουμε να ψάχνουμε την υπόθεση. Λάβαμε γνώση των αποτελεσμάτων του Citizen lab. Αρχίσαμε να ψάχνουμε τι είναι αυτή η εταιρεία” είπε ο μάρτυρας καταθέτοντας στο δικαστήριο.

Ο δημοσιογράφος επισήμανε πως πρώτα άρχισαν την έρευνα από τις “ανοικτές πηγές” και τονίζοντας :”Εκεί αρχίζει μία σοκαριστική αποκάλυψη που οδηγεί σε ανοικτή επιχείρηση κατασκοπίας της χώρας. Εργαζόμενοι είναι έξι Ισραηλινοί δεν είναι τυχαία πρόσωπα, ανήκουν στις ομάδες κατασκοπίες του ιρσαηλινού στρατού.”

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του έκανε επίσης σαφή αναφορά σε ένα “κοινό βραχίονα, πολλοί στόχοι του Predator είναι και στόχοι της ΕΥΠ.”

Αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, αρχηγοί ΓΕΣ, δικαστές, είδε κανείς να κάνει κάποιους αυτούς μία μήνυση; Αυτό αποδεικνύει μία συναλλαγή, του κράτους και των θυμάτων του Predator.”

Ο δημοσιογράφος μάλιστα αποκάλυψε ότι “πολλοί στόχοι είναι κοινοί. Όταν μετά τη δημοσίευση ονομάτων, δημοσίευσα και συνομιλίες, τα χαρτιά που πήρα εγώ είχαν προέλευση ΕΥΠ, οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που μου ήρθαν από την ΕΥΠ” τόνισε ο Κώστας Βαξεβάνης.

Πρόεδρος: Δεν είναι από νόμιμες επισυνδέσεις;

Μάρτυρας: Όχι είναι από την ΕΥΠ.

Ο Κώστας Βαξεβάνης μάλιστα έδωσε μία εξήγηση για τους λόγους που συνέβη όλο αυτό. “Γιατί στήθηκε όλο αυτό; Γιατί οδήγησε σε εκβιασμούς. Όλο το σύστημα βρίσκεται κάτω από εκβιασμούς από το Preadtor.

Όταν εγώ έχω δει βίντεο με υπουργό σε στιγμές, που δεν είναι ούτε δημόσιες ούτε ιδιωτικές, γιατί αυτός μένει στην Κυβέρνηση; Ο κ. Χατζηδάκης παρακολουθείται από την ΕΥΠ, αλλά, ούτε εκείνος ζητάει να μάθει τι έχει γίνει, ούτε ο διοικητής της ΕΥΠ εξηγεί, ούτε ο Πρωθυπουργός χτυπάει το χέρι στο τραπέζι να πει θα αλλάξουν όλα”.

Πρόεδρος: Από που τα έχετε όλα αυτά;

Μάρτυρας: Από την ΕΥΠ.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στη δημιουργία του ΚΕΤΥΑΚ, το οποίο χαρακτήρισε “άβατο. Είναι ένα απομονωμένο τμήμα και υπήρχε και ένα νομικό πλαίσιο να μην δίνει αναφορά πουθενά” ενώ πρόσθεσε ότι “είμαι πεπεισμένος ότι σήμερα ότι υπάρχει σύστημα παρακρατικής υποκλοπής όπως έγινε με Predator.”

Απαντώντας σε ερώτηση του εισαγγελέα για τις ευθύνες στην υπόθεση ο μάρτυρας τόνισε “Ο κ. Δημητριάδης ήταν ο προϊστάμενος. Όπως και ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο προϊστάμενος. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι ήταν, δεν γνώριζαν;”

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή Γιάννης Σουλιώτης.

“Η αφορμή να ασχοληθώ ήταν η έκθεση-πόρισμα του Citizen Lap. Είχα επαφή με στόχους στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Η ενασχόληση μου ήταν στο σκέλος του ρεπορτάζ που είχε να κάνει με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχω ασχοληθεί με Tetra” είπε ο μάρτυρας. “Αυτό ήταν ένα σύστημα που σχετιζόταν με το Λαβράνο” πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.Και πρόσθεσε “Είμαι σε θέση να γνωρίζω τη διαχρονική σχέση της Κρίκελ με το ΠΡΟΠΟ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όταν η ΕΥΠ προμηθεύτηκε νέο σύστημα επισυνδέσεων, συμμετείχε η Κρίκελ, αν και φαινόταν μία ιταλική εταιρία”.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Νικόλαος Παπάζογλου, πρώην συνεργάτης Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες ο οποίος εξήγησε πως έγινε ο έλεγχος του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη από την αρμόδια υπηρεσία στις Βρυξέλλες. Ο μάρτυρας τόνισε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός που προσέφυγε στις δικαστικές αρχές ενώ πρόσθεσε πως την παρακολούθηση του και από την ΕΥΠ την έμαθαν μαζί με όλη την Ελλάδα.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο σε μια κρίσιμη συνεδρίαση καθώς έχουν κληθεί, όπως και μεθαύριο, να καταθέσουν νέοι μάρτυρες στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.