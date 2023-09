«Άμεση διερεύνηση»

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μαζί με ακόμα πέντε διεθνείς ενώσεις δημοσιογράφων καταδικάζουν τις επιθέσεις που δέχτηκαν οι Γιώργος Παπαχρήστος και Κώστας Βαξεβάνης και ζητούν από τις ελληνικές αρχές να ερευνήσουν με ταχείς ρυθμούς τις δύο υποθέσεις ενώ υπογραμμίζουν και την ανησυχητική κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου.

Η ανακοίνωση

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΦΔ) μαζί με τις υπογράφουσες οργανώσεις δημοσιογράφων και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης (σσ International Federation of Journalists (IFJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), International Press Institute (IPI), OBC Transeuropa (OBCT), ARTICLE 19 Europe) καταδικάζουν έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων δημοσιογράφων Γιώργου Παπαχρήστου και Κώστα Βαξεβάνη και καλούν τις αρχές να διερευνήσουν γρήγορα τις επιθέσεις και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Στις 29 Αυγούστου, ο Γιώργος Παπαχρήστος, συντάκτης και σύμβουλος της κεντρώας εφημερίδας Τα Νέα, δέχθηκε επίθεση σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία που κατέθεσε ο δημοσιογράφος, ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής Γιάννης Καραγεώργης, υποστηριζόμενος από δύο σωματοφύλακες, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι σε μια απρόκλητη επίθεση.

Ο Καραγεώργης φέρεται επίσης να απείλησε ότι θα σκοτώσει τον Παπαχρήστο και διέταξε τους συνεργάτες του να τον «σκοτώσουν επί τόπου». Ο Παπαχρήστος μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του. Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο ο Παπαχρήστος είχε γράψει επικριτικά άρθρα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Καραγεώργη.

Στις 26 Αυγούστου, ο Κώστας Βαξεβάνης, βετεράνος ερευνητής δημοσιογράφος και εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας Documento, δέχθηκε επίθεση μαζί με την οικογένειά του ενώ δειπνούσε στην Εύβοια.

Η επίθεση σημειώθηκε αφού ένα άτομο μπήκε στο εστιατόριο, πλησίασε τον δημοσιογράφο και άρχισε να τον βρίζει επιθετικά: «Είσαι ένα κακομαθημένο παλιόπαιδο, θα σε τακτοποιήσω αλλά όχι τώρα. Μπ@στ@ρδε που τόλμησες να γράψεις για μένα επειδή έχω λεφτά στην Ελβετία».

Ο άνδρας συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τον Βαξεβάνη, διαμαρτυρόμενος για ένα όνομα που μπήκε «στη λίστα Λαγκάρντ». Καθώς η κατάσταση κλιμακώθηκε, η πεθερά του Βαξεβάνη δέχθηκε σωματική επίθεση και χρειάστηκε θεραπεία εξαιτίας τραυματισμού στο πρόσωπο. Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή από το εστιατόριο.

Όπως αναφέρθηκε στο Mapping Media Freedom, οι δημοσιογράφοι του Documento διεξήγαγαν έρευνα για να ταυτοποιήσουν τον άνδρα και να διασταυρώσουν το όνομά του με αυτά που υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρντ, που δημοσίευσε ο Βαξεβάνης το 2012 και περιείχε περίπου 2.000 πιθανούς φοροφυγάδες με αδήλωτους λογαριασμούς στο υποκατάστημα της ελβετικής τράπεζας HSBC στη Γενεύη.

Σύμφωνα με το Documento, ο δράστης ήταν συγγενής του Μιχάλη Στασινόπουλου, ενός από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν στη λίστα.

Ο Βαξεβάνης είναι γνωστός για τις πολυάριθμες έρευνές του σχετικά με τη διαφθορά, για τις οποίες έχει δεχθεί πολλές απειλές αλλά και απειλές θανάτου. Το 2021, του παραχωρήθηκε αυξημένη αστυνομική προστασία, αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με πληροφορίες για συμβόλαιο δολοφονίας που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Άμεση διερεύνηση

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δημοσίευσε ανακοινώσεις με τις οποίες καταδίκασε και τις δύο επιθέσεις. Ενώ οι οργανώσεις μας χαιρετίζουν την ταχεία δήλωση καταδίκης της επίθεσης κατά του Παπαχρήστου από τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνουμε ότι δεν έγινε παρόμοια καταγγελία σχετικά με την επίθεση κατά του Βαξεβάνη και της οικογένειάς του λίγες ημέρες νωρίτερα.

Οι οργανώσεις μας καλούν επίσης τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν γρήγορα τις καταγγελίες που υπέβαλαν οι δύο δημοσιογράφοι και να ασκήσουν ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων. Αυτές οι δύο περιπτώσεις βίας υπογραμμίζουν και πάλι την ανησυχητική κατάσταση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στην Ελλάδα και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ευρύτερα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ταυτότητα των φερόμενων ως δραστών είναι γνωστή στην αστυνομία και τα περιστατικά συνέβησαν μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Ως εκ τούτου, οι συλλήψεις θα πρέπει να γίνουν γρήγορα.

Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από αυτές τις θρασύτατες επιθέσεις να δρουν ατιμώρητοι. Οι οργανώσεις μας ανέφεραν αυτές τις περιπτώσεις στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.