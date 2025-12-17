Κανένας από τους πέντε πρώτους – από τους συνολικά δέκα – νέους μάρτυρες που κάλεσε το δικαστήριο να καταθέσουν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δεν προσήλθε σήμερα στο ακροατήριο.

Την ώρα που η εξελισσόμενη δίκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η δική τους μαρτυρία προέκυψε με βάση το περιεχόμενο καταθέσεων άλλων μαρτύρων,

το απρόσωπα αυτά δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και γι’ αυτό δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα λιπομαρτυρίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη με ενδιαφέρον αναμένεται να διαπιστωθεί αν και οι άλλοι τέσσερις μάρτυρες που έχουν κληθεί για αύριο ανταποκριθούν στην κλήση της δικαιοσύνης ή επιλέξουν να μην εμφανιστούν να καταθέσουν εισφεροντας ο καθένας από τη δική του πλευρά στην έρευνα της σοβαρής αυτής υπόθεσης που βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας κατέθεσε ο αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Παύλος Κολοβός. “Είμαι αστυνομικός, στη δίωξη ηλεκτρονικού, εγκληματος, μηχανικός πληροφορικής. Ασχολήθηκα με την έρευνα για το όνομα ενός χώρου στο διαδίκτυο. Ασχολήθηκα να διερευνήσω μεταγενέστερα και πληροφορίες απο ένα δημοσίευμα. Το όνομα ειναι blogspot.edwlio5. Αυτό που ψάχνουμε είναι ποιος το έχει αγοράσει από τον καταχωρητή. Αναζητούμε ποια είναι η εταιρεία που το διαθέτει. Αυτές οι πληροφορίες αναζητούνται με ειδικά εργαλεία και είναι προσβάσιμες στον καθέναν.Διαπίστωσα ότι το όνομα διαθέτει μία αμερικάνικη εταιρεία κολοσσός για ονόματα χώρου, ασχολείται με διαχείριση ονομάτων χώρου, ειδικά της αμερικανικής.

Αυτός που θα το αγοράσει μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια υπο-ονόματα θέλει” κατέθεσε ο μάρτυρας.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο μάρτυρας επισήμανε ότι :

“Αν ελεγχθεί ένα κινητό και επικοινωνεί με server θα μπορούσε να ανιχνευθεί η ip. Γενικά οι δράστες είναι ένα βήμα μπροστά” είπε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι “δεν είναι πάντα ο ίδιος τρόπος λειτουργίας του κακόβουλου λογισμικού.”

Κρίσιμη για την υπόθεση και η κατάθεση του επόμενου μάρτυρα ,Νικόλα Λεοντόπουλου, δημοσιογράφου στο reporters united.,ο οποίος εισέφερε στο δικαστήριο όσα έχουν αναδείξει μέσα από πολυετή έρευνα με το συνάδελφο του Θοδωρή Χονδρόγιαννο για την υπόθεση των υποκλοπών “Τα Χριστούγεννα του 2021 αρχίσαμε να αρχολούμαστε με την υπόθεση. Πρώτο δημοσίευμα ήταν Ιανουάριο του 2022. Με ενδιαφέρει το θεσμικό κομμάτι της ιστορίας των επισυνδέσεων και των υποκλοπών. Μπαίνουμε στην υπόθεση με τον συνάδελφο, Θοδωρή Χονδρόγιαννο, κάπως ανύποπτα, όταν συνειδητοποιούμε πως η Κυβέρνηση έχει αλλάξει το νόμο για το δικαίωμα πληροφόρησης προσώπων που έχουν παρακολουθηθεί από ΕΥΠ.

Τον Μάρτιο του 2021 βγήκαν και τα στελέχη της ΑΔΑΕ και είπαν πως είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Μάθαμε ότι σημαντικά πρόσωπα στην πολιτική όταν πληροφορήθηκαν τον νόμο θεώρησαν ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είχαμε ιδέα για Κουκάκη τότε. Καταλάβαμε ότι για να αλλάζουν τον νόμο με αναδρομική ισχύ πρέπει να θέλουν να κρύψουν κάποια παρακολουθση.

Ξέρουμε ότι σημαντικκά πρόσωπα έκαναν διαβηματα στον Πρωθυπουργό και Δημητριάδη να μην περάσουν αυτόν τον νόμο και δεν εισακούστηκαν” είπε ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας εξήγησε πως εξελίχθηκε η έρευνα τους. “Βρήκαμε μετά από τρεις μήνες τον Κουκάκη, τον Απρίλιο του 2022 βγαίνουμε με δημοσίευμα ότι Κουκάκη παρακολουθείται από ΕΥΠ και στη συνέχεια προκύπτει και ο Ανδρουλάκης και καταλαβαίνουμε ότι η υπόθεση είναι παρα πολυ σημαντική Κάνουμε δημοσιεύματα για Δημητριάδη, Λαβράνο, Μπίτζιο. Φτάνουμε στον Αύγουστο που ξεσπάει η υπόθεση.

Τον Ιούνιο καταφέρνουμε να τεκμηριώσουμε ένα πλεγμα εταιρειών που έχει στη μέση τον Δημητριάδη και συνδέεεται με Μπίτζιο και Λαβράνο.

Εκτος από εξώδικα, δεχόμαστε αγωγή από Δημητριάδη.Και στις δύο που μας έχει κάνει έχουμε αθωωθεί πρωτόδικα” εξήγησε ο δημοσιογράφος προσθέτοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις έχει ασκηθεί έφεση .

”

Πρόεδρος : Είχατε επαφή μαζί τους;

Μάρτυρας : Ναι προσπαθήσαμε να έχουμε επαφή από την πρώτη στιγμή στα πλαίσια της δημοσιογραφικης δεοντολογίας. Μετά ήρθαμε σε επαφή με Λαβράνο και πρεπει να ήμαστε οι μόνοι που καθίσαμε μαζι του.

Ο κ. Λαβράνος αρνήθηκε ότι είναι ο άνθρωπος που διοικεί την Κρίκελ.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι “έχουμε αρκετές ενδείξεις που εάν τις βάλει όλες μαζί δεν είναι συμπτώσεις” και πρόσθεσε “Γνωρίζουμε ότι η Intellexa χρησιμοποιήσε την Ελλάδα για να κάνει εξαγωγές λογισμικού σε περίεργες χώρες γιατί το Σουδάν και η Μαγαδασκάρη είναι περίεργες χώρες.”

Η δίκη συνεχίζεται αύριο