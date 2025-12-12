Σημαντικά κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών εισέφερε στο δικαστήριο στη διάρκεια αυτής σημερινής κατάθεσης του ο δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Η αξία της κατάθεσης του έγκειται στο γεγονός ότι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και της έρευνας του είχε απευθείας προσωπική επαφή με τον φερόμενο ως πρωταγωνιστή και εκ των κατηγορουμένων, επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, ενώ ανέδειξε και τη σχέση του με τον τότε γενικό γραμματέα του πρωθυπουργικού Γραφείου Γρήγορη Δημητριάδη.

Η λίστα των παρακολουθήσεων των προσώπων δεν είχε σχέση με τον Γ. Λαβράνο, είπε ο δημοσιογράφος αφήνοντας να εννοηθεί ότι άλλοι ενδιαφέρονταν για την άντληση στοιχείων μέσα από την παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων επισημαίνοντας ότι κάποιες από αυτές τις συνομιλίες αφορούσαν σε θέματα προσωπικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν προκύπτει επίσημα η χρήση του predator, από την ΕΥΠ, αλλά εκτιμά ότι έγινε χρήση του λογισμικού.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του μάρτυρα, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο εισφέροντας στο δικαστήριο δύο αριθμούς κινητών τηλεφώνων που είχε ο Γιάννης Λαβράνος με το ένα εξ αυτών να συμπίπτει με τον αριθμό από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα στον Σταμάτη Τρίμπαλη, καθ’ ομολογία του ως “αχυρανθρώπου” της εταιρείας Κρικελ, με τα οποία τον ενημέρωσε εκ των προτέρων για έλεγχο των αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για την κρινόμενη υπόθεση.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είχε γνωρίσει, όπως είπε τον Γιάννη Λαβράνο την περίοδο 2018 – 2019.

“Ο κ Λαβράνος γνώριζε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον κύριο Δημητριάδη που όπως έλεγαν ήταν “παιδικοί φίλοι”, κατέθεσε ο μάρτυρας.

Πρ. Από τις συναντήσεις σας είχατε αμφιβολία ότι αυτός που κινούσε τα νήματα της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση του συστήματος ήταν ο κύριος Λαβράνος;

Μάρτυρας: Όχι καμία. Είχαμε επαφή και εγώ είχα καλή επαφή μαζί του μέσω συστήματος προσώπων και αυτό συνέβη μέχρι την εποχή που προέκυψε το θέμα των υποκλοπών. Η τελευταία συνάντηση μας ήταν το 2021- 2022 και μου έλεγε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Παραδεχόταν όμως ότι εμπορευόταν συστήματα λογισμικού σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Οι συναντήσεις μας γίνονταν μόνο στο γραφείο του στο Ψυχικό. Ο κ Λαβράνος λόγω της γνωριμίας του με τον Δημητριάδη είχε επαφές με πολλά κυβερνητικά στελέχη”.

Στη συνέχεια όμως διευκρίνισε ότι:

“Ο κύριος Λαβράνος δεν είχε κανένα λόγο ως ιδιώτης να παρακολουθούσε τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα των υποκλοπών”.

Εισ. Ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από τον κύριο Δημητριάδη;

Μαρτ. Θα μπορούσε να ενημερώνεται αλλά δεν γνωρίζω περισσότερα.

Εισ. Η επιλογή του κυρίου Κοντολέων ήταν επιλογή του κ. Δημητριάδη;

Μαρτ. Ναι

Εισ. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία γνώση;

Μαρτ. Ο Δημητριάδης ήταν πρόσωπο εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού και είχε λόγο .

Πολλές ερωτήσεις δέχθηκε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για την φρουρά ασφαλείας που είχε ο Γ. Λαβράνος, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρακολούθηση της Πηνελόπης Μηνιάτη (σε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που ήταν διπλός στόχος παρακολούθησης και μέσω της ΕΥΠ και με το pradator), η οποία ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος μάρτυρας και η παρακολούθηση της συμπίπτει με την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Φαίνεται ότι οι επαφές που είχε ο Καραιβάζ ενδιέφερε αυτό.

“Η εικόνα που έχω ήταν ότι η επιλογή του κυρίου Κοντολέων ήταν της απόλυτου εμπιστοσύνης του κυρίου Δημητριάδη” είπε ο μάρτυρας.

Υποστήριξη κατηγορίας: Υπήρχε περίπτωση ο πολιτικός διευθυντής του διοικητής στην ΕΥΠ να μην γνωρίζε την παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη,του κυρίου Μυλωνάκη ,του κυρίου Ανδρουλάκη;

Μάρτυρας: Ήταν σίγουρα εν γνώσει του.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Ερευνήθηκε από την ΕΥΠ ή την Ελληνική αστυνομία ποιος παρακολούθησε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα;

Μάρτυρας: Όχι. Είναι φανερό Ελάχιστοι έχουν κάνει μήνυση. Δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πολιτικό θέμα.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτέλεσε η σχέση του πρώην αρχηγού της ΕΛΑΣ Κων. Τσουβάλα με τον Γιάννη Λαβράνο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που αποδιοπομπαίος για την υπόθεση στο Μάτι προωθήθηκε και βρέθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου. Κατά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ενεργοποιήθηκε αυτός ο κύκλος των γνωριμιών και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το βάθος της γνωριμίας τους.

Αναφορικά με το πόρισμα όπου απέκλεισε το κοινό κέντρο παρακολούθησης μεταξύ ΕΥΠ και pradator,ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εστίασε στους δύο πραγματογνώμονες επισημαίνοντας ότι συνέκριναν ανόμοια πράγματα. “Αυτό είναι φανερό ότι έγινε με υπόδειξη με από δικαστικό λειτουργό”, είπε ο Β.Λαμπρόπουλος.

